Almanya'da morglarda yer kalmadı, konteynerler kullanılıyor

Kentteki mezarlık ve krematoryumlardan sorumlu Alexandra Kinski, salgınla ilgili Hanau'daki olumsuz gelişmelerden dolayı, nisan ayında konuşlandırılan konteynerleri kullanmak zorunda kaldıklarını aktardı.







Reuters'a konuşan Kinski, 25 kapasiteli metal kutularda şu an 2 naaşın bulunduğunu ve naaşların çok kısa bir süre için saklandığını ifade etti: "Morgda yeri bulunmayan bir hastanede vefat olduğunda, kabristana uğurlanana dek burada muhafaza ediyoruz".





Koronavirüs pandemisinin ilk dalgasında yürütülen politikalarla, salgının kontrolünde örnek ülke olarak gösterilen Almanya, ikinci dalgada çok daha katı tedbirler almak zorunda kaldı.







Çarşamba günü katı yasakların başladığı ülkede şu ana kadar Covid-19'a yakalananların sayısı 1,4 milyonu geçerken 24 bin kişi de hayatını kaybetti.