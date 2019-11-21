Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da muhbircilik oyunu iyi bitmedi... 5 yıla kadar hapsi isteniyor /21 Kasım 2019 11:33

Almanya'da muhbircilik oyunu iyi bitmedi... 5 yıla kadar hapsi isteniyor

Almanya'da bir Türk, yine Türk komşusu tarafından Türkiye polisine 'terörist' yaftasıyla ihbar edildi. Türkiye'de tutuklanan kişi serbest kalınca Almanya'da mahkemeye gidip ihbarcısına dava açtı.

SHABER3.COM

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bir Türk, 62 yaşındaki  komşusunu polise ihbar edince, onun Türkiye’de 14 ay cezaevinde tutuklu kalmasına yol açtı. 

Alman Tagesschau internet sitesinde yer alan habere göre, Türkiye’ye tatile giden 62 yaşındaki Türk vatandaşı aynı apartmanda oturduğu yine diğer Türk vatandaşı komşusu  tarafından Türkiye’deki Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ihbar hattından şikayet edildi. Söz konusu kişi bu ihbar üzerine ‘terör propagandası” yaptığı gerekçesiyle 14 ay Türkiye’de cezaevinde tutuklu kaldı.

artigercek sitesinden Süheyla Kaplan'ın Tagesschau’dan bildirdiğine göre, ihbar eden Türk komşu Kırşehir Emniyet Genel Müdürlüğü’nü arayarak komşusunun sosyal medyada PKK propagandası yaptığını iddia etti. 

Alman Dışişleri Bakanlığı’nın devreye girmesi sonucu serbest bırakılan  62 yaşındaki Türk vatandaşı Almanya’da kendisini ihbar eden komşusuna karşı bu kez kendisi “mağdur tazminat” davası açtı. Alman Ceza Muhakemesi Kanunun 241. maddesinin 1. fıkrasına göre “politik itham ve bu gibi bir başkasının hayatını tehdit edici” durumlarda  beş yıla kadar hapis cezası hükmediliyor. 

Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü’nün online ihbar uygulamasının (EGM Mobil) Almanya’da da kullanıldığının ortaya çıkması geçen  yıl büyük tartışmalara yol açmıştı. Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir Başbakan Merkel’in Erdoğan’a "çizginin aşıldığı" mesajını vermesi gerektiğini söylemişti. 

Uygulamayı "dijital Gestapo metodu" olarak nitelendiren istihbarat uzmanı Erich Schmidt-Eenboom, yetkili birimlerden bu ihbar hattına müdahale etmelerini talep etti.

Alman hükümeti, Federal Başsavcılık'ın konuyla ilgili inceleme başlattığını, uygulamanın Almanya'da kullanımının casusluk kapsamına girip girmediğinin mercek altına alındığını açıkladı.
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