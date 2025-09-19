Almanya'da mülteci sayısı 14 yıl sonra ilk kez azaldı

Almanya'da yaşayan mülteci sayısı, 2011'den bu yana ilk kez hafif bir düşüş gösterdi.





Sol Parti'nin soru önergesine federal hükümetten verilen yanıtta, ülkedeki mülteci nüfusunun yaklaşık 50 bin azaldığı belirtildi. Buna göre 2024 sonunda yaklaşık 3 milyon 550 bin olan mülteci sayısı bu yılın ortasında 3 milyon 500 bine geriledi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre bu rakam, yeni gelenlerden uzun süredir ülkede yaşayanlara kadar farklı oturum statülerine sahip kişileri ve Ukraynalı sığınmacıları da kapsıyor.





Sol Parti'ye göre bu düşüşte; sınır dışı edilmeler, gönüllü geri dönüşler ve vatandaşlığa geçişler etkili oldu.





İçişleri Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl 83 bin 150 Suriyeli Alman vatandaşlığına kabul edildi.





Ülkedeki yaklaşık 3,5 milyon sığınmacının yaklaşık 492 bini şu anda belirsiz bir statüye sahip. Temmuz sonu itibarıyla Almanya'daki Ukraynalı sığınmacı sayısı ise 1 milyon 270 bin oldu.





Sol Parti'den Clara Bünger, bu düşüşün "sevinilecek bir durum olmadığını" söyleyerek dünya genelinde insanları ülkelerinden kaçmaya zorlayan nedenlerin hiç olmadığı kadar güçlü olduğuna dikkat çekti.





Bünger, "Almanya'da sayılardaki düşüş, Avrupa Birliği iltica hukukunun askıya alınmasını gerekçelendirmek için kullanılan sözde acil durum söyleminin ne kadar saçma olduğunu gösteriyor" dedi.





Almanya'da bu yıl göreve başlayan Friedrich Merz hükümeti tüm kara sınırlarından sığınmacı başvurularını durdurmuş, geri göndermelere hız vereceklerini açıklamıştı. Öte yandan ilk kez 2015'te Almanya'ya gelen çoğu Suriyeli yüzbinlerce mültecinin vatandaşlık hakkı için gereken süreyi doldurmuş olması nedeniyle, vatandaşlık verilen mülteci sayısı artıyor.