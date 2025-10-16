Almanya'da mültecilerin üçte ikisi yoksulluk riski altında

Almanya'da yapılan bir araştırma, ülkedeki mültecilerin yaklaşık üçte ikisinin yoksulluk riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.





DW Türkçe'nin haberine göre Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW) tarafından gerçekleştirilen çalışma, 2022 yılında Almanya'daki mültecilerin yüzde 63,7'sinin yoksulluk riski altında olduğuna işaret etti. Bu oran 2020 yılında yüzde 70'di.





Almanya'da medyan net hane gelirinin yüzde 60'ından az kazanan kişiler, yoksulluk riski altında kabul ediliyor. Medyan (ortanca) değer, bir veri setindeki değerler sıralandığında tam ortada kalan değer anlamına geliyor.





2022 yılında bu eşik, tek başına yaşayan biri için aylık bin 419 euroydu.





Nüfusun genelindeki tablo nasıl?

DIW, Almanya'da düşük gelirli kesim oranının 1995'ten beri başta göç olmak üzere demografik değişimler nedeniyle yükseldiğini belirtti.





Berlin merkezli enstitü, "Göçmen kökenli kişiler arasında, özellikle de mülteciler arasında düşük gelir oranı ortalamanın üzerindeyken, göçmen kökenli olmayan nüfus içinde bu oran 10 yılı aşkın süredir neredeyse hiç değişmedi" değerlendirmesinde bulundu.





Almanya'da göçmen kökenli olmayanların her yıl yaklaşık yüzde 13'ünün yoksulluk riski altında olduğu düşünülüyor. Buna karşılık, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Almanya'ya göç edenler arasında bu oran yüzde 26 civarında.





Mültecilerin Almanya'ya geldikten sonra dil sorunları veya mesleki yeterliliklerinin tanınması gibi güçlüklerle mücadele ettiğini belirten DIW, "Bu yüzden istihdam oranları da göçmen kökeni bulunmayan nüfusa kıyasla daha düşük kalıyor" ifadelerini kullandı.





DIW araştırmacılarından Markus Grabka mülteciler arasındaki yoksulluk riskinin 2020 ile 2022 yılları arasında düşmesinin nedenini ise mültecilerin Alman iş gücü piyasasına giderek daha fazla entegre olmasıyla açıkladı.