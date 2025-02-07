Almanya'da Müslüman karşıtı saldırılar arttı

Almanya'da Müslümanların hedef alındığı suç vakaları geçtiğimiz yıl da artış kaydetti.
Güvenlik yetkilileri 2024 yılında ülke genelinde bin 554 Müslüman karşıtı suç eyleminin kayıtlara geçtiğini açıkladı.
DW'nin haberine göre, Hükümetin Sol Parti Milletvekili Petra Pau'nun konuya ilişkin hazırladığı soru önergesine verdiği yanıta göre, 2024 yılında Müslümanları hedef alan eylemlerin sayısı 2023 yılına kıyasla artış gösterdi. Soru önergesine verilen yanıtta 2023 yılında toplam bin 536 Müslüman karşıtı suçun kaydedildiği bildirildi. Buna karşın 2022 yılında ise 572 saldırı rapor edilmişti.
Sol Partili politikacı Pau konuya ilişkin AFP ajansına verdiği demeçte Müslüman karşıtı eylemlerdeki artışın endişe verici olduğunu belirterek, "2023'te kaydedilen yüksek seviye devam ediyor. Bugüne kadarki ek raporlarla birlikte toplam sayı şimdiden 2023 rakamlarını aşmış durumda" dedi.
Bu tür saldırıların önüne geçilmesi için önlem alınması gerektiğini ifade eden Pau sözlerini şöyle sürdürdü:
"Müslüman inancına sahip insanlar kamusal alanlarda giderek daha fazla tehdide maruz kalıyor. Şu anda yetkililerin ırkçılık karşıtı ve demokrasiye yönelik projelerin uzun vadede finanse edilmesini ve güvence altına alınmasını sağlamaları gerekiyor."
Sinti ve Romanlara karşı suçlar da arttı
Soru önergesine verilen yanıtta Almanya'daki Sinti ve Romanlara yönelik saldırı kayıtları da yer aldı. Buna göre Antiziganizm, yani Sinti ve Romanlara karşı 2024 yılında işlenen suçların sayısı 176 olarak rapor edildi. 2023 yılında 171 vaka kayıtlara geçmişti. Müslüman karşıtı ve Antiziganist saldırıların arkasında büyük oranda aşırı sağ zihniyetin yattığını ifade eden Petra Pau, soru önergesine verilen yanıttaki rakamların gerçekte çok daha yüksek olduğunu ileri sürerek, "Bu sayılar buzdağının sadece görünen kısmı. Karanlık alan bilhassa çok daha geniş. Mağdurlar genellikle damgalanma korkusuyla saldırıya uğradıklarını ilgili birimlere bildirmiyor" dedi.
Ek raporlar veya sonradan bildirilen vakalarla 2024 yılına ilişkin sayıların artabileceği belirtildi.
Almanya'da 5 milyon Müslüman, 70 bin ila 120 bin Roman ve Sinti yaşadığı tahmin ediliyor.