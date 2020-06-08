Almanya'da Müslümanlara yönelik terör planı engellendi

Almanya’nın Hildesheim kentinde bir internet sohbetinde bahsedilen "Müslümanlara yönelik saldırı’’ planı yetkilileri alarma geçirdi. Aşağı Saksonya eyaletinde yetkililer, 21 yaşındaki bir şahsın internet ortamındaki sohbet sırasında paylaştığı Müslümanlara karşı terör saldırısı planı nedeniyle soruşturma başlattı.





Şüphelinin söz konusu konuşmada, geçen yıl Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde 51 kişinin öldürüldüğü ırkçı saldırıya atıfta bulunarak, hedefinin Müslümanları öldürmek olduğunu söylediği belirtildi. Şüphelinin bu planları paylaştığı kişinin, “tehdidin gerçekçi olduğu’’ kanısıyla polisi bilgilendirdiği, bunun üzerine şahsın özel harekat ekiplerince 30 Mayıs gecesi evine düzenlenen baskında gözaltına alındığı kaydedildi.





Şüpheli, suç işleme tehdidinde bulunarak kamu huzurunu bozma, silah bulundurma ve teröre mali destek sağlama suçlarından tutuklandı.





Evinde silah ve aşırı sağ içerikler bulundu





Şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına yönelik ilk aşamada uyanan şüphelerin, evinde yapılan aramalar sonucu dağıldığı kaydedildi. Şimdiye dek elde edilen verilerin, söz konusu şahsın uluslarası kamuoyunun ilgisini çekecek ve çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanacak bir saldırıyı uzun bir süredir tasarladığını ortaya koyduğu belirtildi. Başsavcılık, şüphelinin hedefinin "Müslümanları öldürmek" olduğunun anlaşıldığını kaydetti.





Şüphelinin evine gerçekleştirilen baskında, saldırıda kullanılmak üzere temin edildiğinden yola çıkılan birden fazla silah ve aşırı sağ içerikli veriler bulunduğu belirtildi. Başsavcılık, bulunan silahların türüne ilişkin ise bilgi vermedi.





Christchurch’deki ırkçı saldırıda 51 kişi ölmüştü





15 Mart 2019’da, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde bulunan iki camiye düzenlenen ırkçı saldırılarda 51 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı Brenton Tarrant, hakkındaki tüm suçlamaları kabul etmişti. Avustralyalı saldırgan, El Nur ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında düzenlediği silahlı saldırıyı internet üzerinden canlı olarak yayınlamıştı.