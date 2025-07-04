Almanya'da neler oluyor? Gıda yardımına talep beş yılda yüzde 50 arttı!

Almanya'da gıda yardım derneği Tafel Deutschland, artan yardım talebine yetişemediklerini belirterek ülkede yükselen yoksulluğa dikkat çekti. Derneğin Yöneticisi Andreas Steppuhn, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Rakamlar ve talepten, Almanya çapında yoksulluktan mağdur olanların sayısının giderek arttığını görüyoruz" diye konuştu.





DW Türkçe'nin haberine göre Steppuhn, Hannover'da düzenlenen Ulusal Tafel Buluşması kapsamında yaptığı açıklamada, bağış yoluyla gelen ve normalde çöpe gidecek gıdaların sunulduğu bu hizmetin, Almanya'daki yoksulluğun bir tür "sismografı" olduğunu belirtti.





Talep son beş yılda yüzde 50 arttı

Tafel Deutschland Derneği Yöneticisi, "Enflasyonun ve Ukrayna'ya yönelik saldırı savaşının etkisiyle, yardım alan kişi sayısının son beş yılda yüzde 50 arttığına" işaret etti. Aynı dönemde kendilerine gelen gıda bağışlarının ise aynı kaldığını, hatta azaldığını belirten Steppuhn, durumun yakın zamanda düzeleceğine dair herhangi bir işaretin de olmadığını kaydetti.





Steppuhn, yoksulluğun nedenlerinin siyasi yollarla ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Tafel olarak yoksulluğu hafifletebiliriz, ancak yoksullukla mücadele devletin ve siyasetin görevidir" hatırlatmasında bulundu. Hala birçok insanın Almanya'daki yoksulluğun boyutlarının farkında olmadığına dikkat çeken, Steppuhn, "yoksulluğun nedenleriyle siyasi olarak mücadele edilebilmesi için daha az utanca ve daha fazla görünürlüğe ihtiyaç bulunduğunu" ifade etti.





Federal hükümete "sosyal dönüm noktası" çağrısında bulunan Tafel Deutschland Derneği Yöneticisi Steppuhn, altyapı ve savunmaya yapılan milyarlarca euroluk yatırımların sosyal politikalardan feragat edilmesi anlamına gelmemesi gerektiğini vurguladı.





1,5 milyon kişi yardım alıyor

Almanya'daki toplam 974 Tafel şubesi, üreticilerden ve marketlerden arta kalan gıdaları toplayarak bunları yoksullara ücretsiz ya da çok düşük bir ücret karşılığında dağıtıyor. Her yıl yaklaşık 265 bin ton gıdannın bu yolla israftan kurtarıldığı belirtiliyor.





Derneğin verilerine göre, Almanya çapında düzenli olarak yaklaşık 1,5 milyon kişi gıda yardımlarından yararlanıyor. Bu kişilerin yüzde 48'ini yurttaşlık ödeneği (Bürgergeld) alanlar, yaklaşık üçte birini çocuk ve gençler, yüzde 18'ini emekliler ve yine yüzde 18'lik kısmını mülteciler oluşturuyor.