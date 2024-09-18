Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da neler oluyor? İki gün arayla iki patlama /18 Eylül 2024 10:55

Almanya'da neler oluyor? İki gün arayla iki patlama

Almanya'nın Köln kentinde giyim mağazasının önünde meydana gelen patlamada bir kişi hafif yaralandı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Köln'de iki gün önce de bir Türk'e ait eğlence mekanının da bulunduğu binanın girişinde meydana gelen patlamada temizlik görevlisinin yaralandığı açıklanmıştı.

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Almanya'nın Köln kentinde iki gün arayla ikinci patlama meydana geldi. Polis, saat 05.00 sularında Ehren Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili henüz bilgi vermedi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre çevre sakinleri yoldan geçen 40'lı yaşlarında bir kişinin hafif yaralandığını belirtti. Patlama sonucu mağazada büyük maddi hasar oluştuğu görüldü.

İLK PATLAMADA NE OLMUŞTU?
Köln'de 16 Eylül'de meydana gelen benzer patlamada ise bir Türk'e ait eğlence mekanında çalışan temizlik görevlisi yaralanmıştı. Hohenzollernring Caddesi'nde saat 06.00 sularında meydana gelen patlamaya ilişkin binanın güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin binanın girişine poşetle kutu bırakıp uzaklaştığı ve hemen ardından patlamanın olduğu görülmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, fotoğraflarını yayınladığı şüpheli hakkında arama başlatmış ve halktan yardım istemişti.
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