Samanyolu Haber /Ekonomi / Almanya'da nitelikli işgücü yasa taslağı tamamlandı /21 Şubat 2023 08:46

Almanya'da nitelikli işgücü yasa taslağı tamamlandı

Nitelikli işgücünü Almanya'ya çekmeyi hedefleyen yeni düzenlemenin taslağı açıklandı.

SHABER3.COM

Almanya'da Federal Hükümet nitelikli işgücü göçü yasa taslağını kamuoyu ile paylaşarak, eyaletler ve ilgili kurumların istişaresine sundu.

Federal İçişleri Bakanı Nancy Feaser ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, Berlin'de yaptıkları açıklamada, Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmayan ülkelerden işgücü için Almanya'yı daha cazip kılmayı hedefleyen yasanın detaylarını duyurdu.

Yasanın hedefinin bürokratik engelleri bertaraf etmek olduğunu söyleyen Feaser, Korona krizinin zanaatkarlıktan sanayiye ve sağlık sektörüne kadar pek çok alandaki işgücü açığının artmasına neden olduğunu belirtirken, Almanya'nın refah gücünün devamının bu açığa verilecek tepkiye bağlı olduğunu vurgulayan Heil, "Bu açığı kapatmak için uluslararası rekabette parlak zihinlerin çalışmak üzere Almanya'ya gelebilmesi adına yeni ve daha kolay yolları hedeflediklerini" ifade etti.

Nitelikli işgücü için puan sistemi

İlgili yasa tasarısıyla en az bir yıllığına Almanya'ya gelmeye olanak verecek bir puan sistemine dayalı "fırsat kartı" uygulamasının hayata geçirilmesi planlanıyor. Öngörülen sisteme göre, nitelik, mesleki tecrübe, dil bilgisi ve yaşın yanı sıra adayın Almanya'yla ilişiğin bulunup bulunmaması da rol oynayacak. Nitelikli işgücü adaylarının Almanya'da geçerli olan mesleki eğitim belgesi bulunmasa dahi ilgili alanda en az iki yıl tecrübelerinin olması yeterli sayılacak.

Yeni düzenleme, koalisyon hükümetinin göç, Almanya'da istihdam ve vatandaşlığa geçişe ilişkin yasalarda hedeflediği reformların bir parçası. Yeni işgücünü ülkeye çekmeye yönelik düzenlemeler, bir önceki hükümetin girişimiyle Mart 2020'de yürürlüğe giren Nitelikli İşgücü Göçü Yasası'na uzanıyor. Söz konusu düzenleme, korona pandemisi nedeniyle istenilen sonucu vermemişti.
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