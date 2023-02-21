Almanya'da nitelikli işgücü yasa taslağı tamamlandı

Nitelikli işgücü için puan sistemi

İlgili yasa tasarısıyla en az bir yıllığına Almanya'ya gelmeye olanak verecek bir puan sistemine dayalı "fırsat kartı" uygulamasının hayata geçirilmesi planlanıyor. Öngörülen sisteme göre, nitelik, mesleki tecrübe, dil bilgisi ve yaşın yanı sıra adayın Almanya'yla ilişiğin bulunup bulunmaması da rol oynayacak. Nitelikli işgücü adaylarının Almanya'da geçerli olan mesleki eğitim belgesi bulunmasa dahi ilgili alanda en az iki yıl tecrübelerinin olması yeterli sayılacak.