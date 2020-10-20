Almanya'da okul tartışması: Vaka artışına rağmen yüz yüze eğitim devam ediyor

Almanya'da son günlerde yeniden yükselişe geçen Corona enfeksiyonu vaka sayıları ile ilgili tartışmalar sürerken gözler, tedbirler daha sıkılaşıyor.

Yeni vaka sayısı artışına rağmen Okulların yüz yüze eğitime devam etmesi ülkede yeni bir tartışma başlattı.





Özellikle bir çok eyalet ülkede Korona virüs ile mücadelenin otorite kuruluşu Robert Koch Enstitüsü'nün tavsiyelerine uyulup uyulmaması en çok tartışılan konu.

Okullarda sınıfların mevcutlarının düşürülmesi veya ikiye bölünmesi , maske ile eğitim yapılması gibi tavsilere bir çok eyalette uyulmuyor.

Korona salgınında okulların rolü nedir?





Aslında Almanya bu sorunun hala net bir şekilde bulamadı. Yapılan araştırmalarda bugüne kadar bulaşı oranı okullarda oldukça düşük olduğu ortaya çıkmıştı





Ancak 12 Ekim'de Robert Koch Enstitüsü'nün güncellediği araştırmasında okulların

şimdiye kadar salgından iyi korunduğu ve iyi kontrol edildiği vurgulansa da

"okullar içinde ve okullardan ailelere / hanelere bulaşma boyutu büyük ölçüde belirsizdir ve araştırma konusudur" denildi .





Almanya'da Okulların devam etmesi pandeminin şimdilik "itici gücü" değil.





Ancak Robert Koch Enstitüsü yeni bir uyarı mesajı yayınlayıp okullara gönderdi





Sınıflar bölünmeli





Enstitü ilk olarak son yedi günde 100.000 kişi başına 35 yeni enfeksiyon değerine ulaşan yerleşim yerlerinde okullarda maske zorunluluğu öneriyor .

Ve 50 değerinini üzerine çıkan yerlerde de sınıfların 1.5 metre mesafe sağlanacak şekilde bölünmesi öneriliyor





Ancak bir çok eyalette bu tavsiyelere uygulayamıyor