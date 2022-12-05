Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da okulda çocuklara bıçaklı saldırı /05 Aralık 2022 15:33

Almanya'da okulda çocuklara bıçaklı saldırı

Almanya'da bir okulda çocukları hedef alan bıçaklı saldırı yaşandı.

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Almanya’nın Augsburg kenti yakınlarındaki Illerkirchberg beldesinde okula giden iki kız çocuğuna bıçaklı saldırıda bulunulduğu bildirildi.

Yerel polis, iki kız çocuğunun okul yolunda bıçaklı saldırıya uğradığını ve her iki kızın ağır yaralandığını açıkladı. Kızların hastanede tedaviye alındıkları belirtildi.

Polis, saldırganın olay yeri yakınındaki bir eve girdiğini, eve yapılan baskında 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Belediye Başkanı Markus Häussler, korkunç eylem karşısında şoke olduğunu belirterek ailelere yardımcı olacaklarını kaydetti.

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