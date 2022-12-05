Almanya'da okulda çocuklara bıçaklı saldırı

Almanya’nın Augsburg kenti yakınlarındaki Illerkirchberg beldesinde okula giden iki kız çocuğuna bıçaklı saldırıda bulunulduğu bildirildi.





Yerel polis, iki kız çocuğunun okul yolunda bıçaklı saldırıya uğradığını ve her iki kızın ağır yaralandığını açıkladı. Kızların hastanede tedaviye alındıkları belirtildi.





Polis, saldırganın olay yeri yakınındaki bir eve girdiğini, eve yapılan baskında 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.





Belediye Başkanı Markus Häussler, korkunç eylem karşısında şoke olduğunu belirterek ailelere yardımcı olacaklarını kaydetti.