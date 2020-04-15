Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da okullar 3 Mayıs'tan sonra kademeli olarak açılacak /15 Nisan 2020 19:27

Almanya'da okullar 3 Mayıs'tan sonra kademeli olarak açılacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları video konferans yöntemiyle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleye dair toplantı yaptı. Toplantıda hangi kararlar alındı?

SHABER3.COM

Almanya'da 22 Mart’ta alınan Koronavirüs tedbirlerinin gözden geçirildiği ve bazı kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı müzakere edildi. 

Federal hükûmet salgının yayılmasını önlemek için alınan bazı tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmasına karar verdi.  

Ancak 3 Mayıs'a kadar devam edecek sosyal mesafe kuralı ile alışverişte ve toplu taşımalarda maske mecburiyeti devam edecek. 

OKULLAR KADEMELİ AÇILACAK
 
5 haftadır tatil olan okullar 3 Mayıs'a kadar yine kapalı kalacak. 4 Mayıs'tan sonra ilk olarak lise ve ilk okulların son sınıfları okula başlayabilecek. Diğer sınıflar için de her eyalet kendisi karar verecek.  

MASKE TAVSİYESİNE DEVAM 

Federal hükûmet alışveriş yaparken ve toplu taşıma araçlarında günlük koruyucu maskeler takmalarını tavsiye ediyor. 

Almanya genelinde bazı eyaletler sadece toplu taşıma araçları için maske kullanmayı mecburi kılıyor. 

TOPLU PROGRAMLAR 31 AĞUSTOS'A KADAR YASAK 

Önümüzdeki birkaç ay futbol taraftarları ve konser müdavimleri için zor olacak. 

Korona salgını sebebiyle 31 Ağustos'a kadar büyük etkinlikler yasaklandı. Bu yasağa toplu düğüm törenleri ve futbol maçları da etkilenecek. 

Her türlü spor dalında yarıda kalan sezonun seyircili olma ihtimali ortadan kalktı.   
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da okullar 3 Mayıs'tan sonra kademeli olarak açılacak Sonraki Haber >>

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu

Türkiye'nin Maldivleri'nde iş makineleri!

Türkiye'nin Maldivleri'nde iş makineleri!

Babacan: Son 48 saatte yaşananlar bu sistemin Türkiye'yi yönetemediğini gösterdi

Babacan: Son 48 saatte yaşananlar bu sistemin Türkiye'yi yönetemediğini gösterdi

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Benzin istasyonuna daldı

Benzin istasyonuna daldı

Brezilya'da mini tsunami

Brezilya'da mini tsunami

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Ne yaptığı anlaşılmadı

Ne yaptığı anlaşılmadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:28:06