Almanya'da okullar 3 Mayıs'tan sonra kademeli olarak açılacak

Almanya'da 22 Mart’ta alınan Koronavirüs tedbirlerinin gözden geçirildiği ve bazı kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı müzakere edildi.





Federal hükûmet salgının yayılmasını önlemek için alınan bazı tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmasına karar verdi.





Ancak 3 Mayıs'a kadar devam edecek sosyal mesafe kuralı ile alışverişte ve toplu taşımalarda maske mecburiyeti devam edecek.





OKULLAR KADEMELİ AÇILACAK

5 haftadır tatil olan okullar 3 Mayıs'a kadar yine kapalı kalacak. 4 Mayıs'tan sonra ilk olarak lise ve ilk okulların son sınıfları okula başlayabilecek. Diğer sınıflar için de her eyalet kendisi karar verecek.





MASKE TAVSİYESİNE DEVAM





Federal hükûmet alışveriş yaparken ve toplu taşıma araçlarında günlük koruyucu maskeler takmalarını tavsiye ediyor.





Almanya genelinde bazı eyaletler sadece toplu taşıma araçları için maske kullanmayı mecburi kılıyor.



