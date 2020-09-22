Almanya'da okullar açıldı: Sayılar arttıkça, panik artıyor

NÜFUSUN en kalabalık olduğu Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) yaklaşık 7 bin öğrenci ile 580 öğretmen, koronavirüs taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındı. KRV Eyalet Eğitim Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre 100’den fazla okul ise kısmen eğitime kapandı. Yapılan testlerde karantina altına alınan öğrencilerden 238’inin test sonucu pozitif çıktı. Aynı şekilde test sonucu pozitif olan öğretmen sayısı ise 46. Binlerce öğrencinin ve çok sayıda öğretmenin ise henüz test sonucu alınamadı. Virüs taşıyan öğrenci ve öğretmen sayısının artmasından endişe duyuluyor. Eyalet genelinde korona nedeniyle dört okulda eğitime ara verildi. 106 okulda da eğitim kısmen yapılıyor. Eyalette ilk ve orta dereceli 1.9 milyon öğrenci eğitim görüyor.







BAVYERA’DA 8 BİN 800 ÖĞRENCİ





Bavyera’daki okullarda da vaka sayısı gözle görülür şekilde arttı. 8 bin 800 öğrenci ve 771 öğretmen karantinaya alındı. Derslerde ciddi aksamalar yaşanıyor. Bavyera Kültür Bakanlığı, test sonuçlarına göre 353 öğrenci ve 49 öğretmende virüs tespit edildiğini duyurdu. Eyalette ilk ve orta dereceli okullarda 1 milyon 650 bin öğrenci eğitim alıyor. Okullardaki görevli öğretmen sayısı ise yaklaşık 150 bin. Bavyera’da son günlerde artan vakalar nedeniyle Münih’in bazı sokak, cadde ve meydanlarında maske kullanılması zorunlu hale getirildi. Kentte 5’ten fazla kişinin bir araya gelmesi ve iki farklı haneden fazla kişilerin buluşması yasaklandı. Münih’te alınan yeni kısıtlamalar perşembe gününden itibaren uygulanacak. Şehirde daha önce de alınan kararla belli saatlerde içki satışı yasaklanıştı.





MAÇ SONU KARANTİNA VAR





Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Bayern Münih’in perşembe akşamı Sevilla ile oynayacağı UEFA Süper Kupa Finali’ne taraftarın gitmemesi yönünde uyarıda bulundu. “Maça gitmeyi bir kez daha düşünün” diyen Söder, dönüşte karantinaya alınacaklarını özellikle vurguladı. Bavyera ekibi, UEFA’nın verdiği izin çerçevesinde 3 bin kadar taraftarını maçın oynanacağı Budapeşte’ye götürebilecek. Alman hükümeti, Budapeşte’nin de aralarında bulunduğu bazı Avrupa kentlerini riskli bölge ilan etmişti. Macaristan hükümeti de Almanya’daki vaka sayılarının artması üzerine Almanların ülkelerine girmesine sınırlama getirmişti. Macar hükümeti istisnai olarak maç için B. Münih taraftarlarının ülkeye girişine izin verecek.