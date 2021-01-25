Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Okullar kademeli olarak açılabilir /25 Ocak 2021 14:46

Almanya'da Okullar kademeli olarak açılabilir

Almanya’da kısıtlamalar nedeniyle 16 Aralık’tan bu yana okullarda dersler online yapılıyor. Bu durumun daha ne kadar süreceği ise henüz belli değil.

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Eğitim  bakanlarının üyesi olduğu Kültür Bakanları Konferansı’nın Başkanı Britta Ernst, şubat ayı başında kademeli olarak da olsa yüz yüze derslere başlanabileceğini söyledi: “Ancak kesinlikli okulların tamamen açılması söz konusu değil. Bana göre salgın durumunun değişmesi halinde okullarda derslere yüz yüze başlanabilir. Öncelikle bitirme sınavları olanlar ile birinci sınıfların sınıflarda ders yapılmasına izin verilebilir. Okullardan uzun süre uzak kalınması özellikle ilkokul öğrencileri için iyi olmaz. Eyaletler de okulları açmak için birbirlerini beklemek zorunda değil.”
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