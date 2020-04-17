Almanya'da okullar kademeli olarak açılıyor

Eyalet başbakanları ve kültür bakanlarının Almanyı Başbakanı Angela Merkel ile yaptıkları tele-konferansta okulların 4 Mayıs’ta açılması karara bağlandı. Ancak her eyalet derslerin nasıl başlayacağına kendi karar verecek.





Alınan prensip karara göre son sınıfla gelecek yıl bitirme sınavlarına girecek öğrenciler öncelikle okula gidecek. Diğer öğrencilerin durumu henüz belli değil.







Almanya’da tüm eyaletlerde kademeli olarak başlayacak olan derslerin nasıl olacağı henüz bilinmezken, Hessen ve Kuzey Ren Vestfalya’da bitirme sınavı son sınıf öğrencileri 27 Nisan’da okula başlıyor.





Krizin en sıkıntılı yaşandığı Bavyera’da ise son sınıf öğrencileri 11 Mayıs’ta ders başı yapacak.





HESSEN KENDİ YOLUNDA GİDİYOR





Hessen Başbakanı Bouffier ve Eğitim Bakanı Alexander Lorz eyalette okulların yeniden açılış planını açıkladı.





Plana göre eyalette okullar kademeli olarak açılacak. İlk olarak 27 Mayıs'ta ABİ TUR (Lise bitirme sınavı) sınavına hazırlanan son sınıf öğrencileri ders başı yapacak.





Ayrıca orta ve orta dereceli okulların merkezi sınavları da 25-29 mayıs tarihlerine ertelendi.

Yazılı sınavı tamamlamış olan mevcut Abi Tur öğrencileri sadece sözlü sınav için okullarına gelecekler.





Buna ek olarak, dördüncü yani ilkokul son sınıfındaki çocuklar da tekrar okula başlayacak.



GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ VE KREŞLERDE DEĞİŞİKLİK

Hessen'deki diğer öğrencilerin okula ne zaman gideceği 4 Mayıs'tan sonra kararlaştırılacak. Ancak anaokulları ve gündüz bakım evleri bir süre daha kapalı kalacak.

Acil olarak polis, sağlık çalışanı, yargı mensubu gibi zorunlu çalışacak meslek gruplarının çocuklarının yanı sıra bekar ebeveynlerin de çocuklarına bakım hizmeti verilecek.

OKULLARDA DA TEDBİRLER ALINIYOR

Yetkililer okula gelen öğrencilerin sosyal mesafeye uyacaklarını ve sınıfları 10'ar kişilik olarak ayarlanacağını açıkladı.

Şimdilik tek problem bazı derslere kendi öğretmenleri giremeyebilir. Rahatlamaya izin vermeden mümkün olduğunca fazla öğrenciye eğitim sunmak istediklerini açıklayan bakanlık Korona krizindeki katı hijyen gereklilikleri nedeniyle her sınıfta ılık suyla lavabolar ayarlayacaklar





BAVYERA’DA 11 MAYIS’TA





Toplantıda 4 Mayıs tarihinin belirlenmesine rağmen, eyaletler birbirlerinden farklı tarihlerde okul kapılarını eğitime açacak.





Kuzey Ren Vestfalya’da okullar pazartesi ders başı yapacak. Bu eyalette bitirme sınavları olan öğrenciler öncelikle okula alınacak.





Berlin’de lise bitirme sınavlarına girecek öğrenciler için dersler pazartesi başlayacak. 27 Nisan’da ise 10'uncu sınıf öğrencileri okula gidecek.





4 Mayıs’tan itibaren de ilkokulun son sınıf öğrencileri ders başı yapacak.





Aşağı Saksonya, Hessen, Thüringen ve Rheinland Pfalz’da 27 Nisan’dan itibaren öğrencilerin okula gitmesi kararlaştırıldı.





Baden Württemberg’de bu yıl ve gelecek yıl bitirme sınavlarına girecek öğrenciler 4 Mayıs’ta okula gidecek.





Hamburg ve Bremen’de ise henüz bir tarih belirlenmedi. Koronavirüs’ten en çok etkilenen Bavyera’da okullar mayıs ayının ortasında açılacak.





Bavyera’da son sınıfla bitirme sınavları olan öğrenciler 11 Mayıs’ta okula başlayacak.



