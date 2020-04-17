Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da okullar kademeli olarak açılıyor /17 Nisan 2020 11:45

Almanya'da okullar kademeli olarak açılıyor

Almanya’da tüm eyaletlerde kademeli olarak başlayacak olan derslerin nasıl olacağı henüz bilinmezken, Kuzey Ren Vestfalya’da bitirme sınavı olan öğrenciler 27 Nisan’da okula gidecek. Bavyera’da ise son sınıf öğrencileri 11 Mayıs’ta ders başı yapacak.

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Eyalet başbakanları ve kültür bakanlarının Almanyı Başbakanı Angela Merkel ile yaptıkları tele-konferansta okulların 4 Mayıs’ta açılması karara bağlandı. Ancak her eyalet derslerin nasıl başlayacağına kendi karar verecek. 

Alınan prensip karara göre son sınıfla gelecek yıl bitirme sınavlarına girecek öğrenciler öncelikle okula gidecek. Diğer öğrencilerin durumu henüz belli değil.

Almanya’da tüm eyaletlerde kademeli olarak başlayacak olan derslerin nasıl olacağı henüz bilinmezken,  Hessen ve  Kuzey Ren Vestfalya’da bitirme sınavı son sınıf öğrencileri 27 Nisan’da okula başlıyor. 

Krizin en sıkıntılı yaşandığı Bavyera’da ise son sınıf öğrencileri 11 Mayıs’ta ders başı yapacak.

HESSEN KENDİ YOLUNDA GİDİYOR

Hessen Başbakanı Bouffier ve Eğitim Bakanı Alexander Lorz eyalette okulların yeniden açılış planını açıkladı. 

Plana göre eyalette okullar kademeli olarak açılacak. İlk olarak 27 Mayıs'ta ABİ TUR (Lise bitirme sınavı) sınavına hazırlanan son sınıf öğrencileri ders başı yapacak. 

Ayrıca orta ve orta dereceli okulların merkezi sınavları da  25-29 mayıs tarihlerine ertelendi.
 
Yazılı sınavı tamamlamış olan mevcut Abi Tur öğrencileri sadece sözlü sınav için okullarına gelecekler.  

Buna ek olarak, dördüncü yani ilkokul son sınıfındaki çocuklar da tekrar okula başlayacak. 

GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ VE KREŞLERDE DEĞİŞİKLİK

Hessen'deki diğer öğrencilerin okula ne zaman gideceği 4 Mayıs'tan sonra kararlaştırılacak. Ancak  anaokulları ve gündüz bakım evleri bir süre daha kapalı kalacak. 

Acil olarak polis, sağlık çalışanı, yargı mensubu gibi zorunlu çalışacak meslek gruplarının çocuklarının yanı sıra bekar ebeveynlerin de çocuklarına bakım hizmeti verilecek. 

 
OKULLARDA DA TEDBİRLER ALINIYOR

Yetkililer okula gelen öğrencilerin sosyal mesafeye uyacaklarını ve sınıfları 10'ar kişilik olarak ayarlanacağını açıkladı. 

Şimdilik tek problem bazı derslere kendi öğretmenleri giremeyebilir.
 
Rahatlamaya izin vermeden mümkün olduğunca fazla öğrenciye eğitim sunmak istediklerini açıklayan bakanlık Korona krizindeki katı hijyen gereklilikleri nedeniyle her sınıfta ılık suyla lavabolar ayarlayacaklar  

BAVYERA’DA 11 MAYIS’TA

Toplantıda 4 Mayıs tarihinin belirlenmesine rağmen, eyaletler birbirlerinden farklı tarihlerde okul kapılarını eğitime açacak. 

Kuzey Ren Vestfalya’da okullar pazartesi ders başı yapacak. Bu eyalette bitirme sınavları olan öğrenciler öncelikle okula alınacak. 

Berlin’de lise bitirme sınavlarına girecek öğrenciler için dersler pazartesi başlayacak. 27 Nisan’da ise 10'uncu sınıf öğrencileri okula gidecek. 

4 Mayıs’tan itibaren de ilkokulun son sınıf öğrencileri ders başı yapacak. 

Aşağı Saksonya, Hessen, Thüringen ve Rheinland Pfalz’da 27 Nisan’dan itibaren öğrencilerin okula gitmesi kararlaştırıldı. 

Baden Württemberg’de bu yıl ve gelecek yıl bitirme sınavlarına girecek öğrenciler 4 Mayıs’ta okula gidecek. 

Hamburg ve Bremen’de ise henüz bir tarih belirlenmedi. Koronavirüs’ten en çok etkilenen Bavyera’da okullar mayıs ayının ortasında açılacak. 

Bavyera’da son sınıfla bitirme sınavları olan öğrenciler 11 Mayıs’ta okula başlayacak.

KONSEPT HAZIRLANACAK

Okulların nasıl bir plan içinde açılacağı ise henüz net değil. İki hafta sonra toplanacak 16 eyalet kültür bakanları, bu eğitim döneminde okul işleyişinin nasıl olacağına ilişkin konsept hazırlayacak. 

Konsept sadece dersleri değil, uyulması gereken hijyen kurallarını ve diğer önlemleri de içerecek. Sınıflarda öğrencilerin oturma düzeni de toplantıda belirlenecek. 

Yuvalara ise öncelikle çalışmak zorunda olan velilerin çocukları alınacak. TIR ve kamyon sürücülerinin, bilgi işlem alanında çalışanların, çiftçilerin ve market çalışanlarının çocukları yuvaya kabul edilecek. 

Okulların ve yuvaların açılmasına ilişkin karar alınması üzerine açıklama yapan Alman Öğretmenler Birliği, okullar ile yuvaların açılmadan önce dezenfekte edilmesini istedi.
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