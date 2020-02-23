Almanya'da on binler ırkçı saldırıyı protesto etti

Almanya Hanau'da gerçekleştirilen ırkçı katliamda hayatını kaybedenleri anmak ve ırkçılığı protesto etmek üzere 10 bin kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.







Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı cinayet sonrası protesto gösterisi düzenlendi. Dördü Türk 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası Hanau’da toplanan 10 binlerce Türk, “Naziler dışarı” sloganları attı. İkinci saldırının düzenlendiği barın önünde toplanan on binlerce kişi Türk bayraklarıyla tekbir getirdi. Yürüyüşe Türk dernekleri ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi.