Almanya'da on binlerce hane hızlı mobil internete erişemiyor
29 Ekim 2025 10:40

Almanya'da on binlerce hane hızlı mobil internete erişemiyor

Almanya'da Dijital Dönüşüm Bakanlığı'nın araştırmasına göre, ülkede on binlerce hane hâlâ hızlı mobil internete erişemiyor. Bakanlık, sektör temsilcileriyle iş birliği içinde somut adımlar atılmasını planlıyor.

Almanya'da 28 binden fazla hanenin hâlâ yüksek hızlı mobil internete sınırlı erişimi olduğu ya da hiç erişiminin bulunmadığı kaydedildi. Dijital Dönüşüm ve Devletin Modernizasyonu Bakanlığının araştırmasına göre, ülkenin yaklaşık yüzde 2'si LTE standardının altında görülen "beyaz nokta" olarak kabul ediliyor. Bu noktaların yüzde 83’ü ormanlık alanlarda bulunuyor.

Salı günü yayımlanan araştırmada yer alan verilere göre, Almanya'daki yaklaşık 41 milyon hanenin yüzde 99.9'unun mobil internete erişimi bulunurken dağlık bölgelerin yanı sıra sınır yakınları ile ormanlar ve doğal koruma alanlarında internet çekim gücü zayıf ya da hiç yok.

Araştırmaya göre, ülkenin en varlıklı eyaletleri Bavyera ve Baden-Württemberg aynı zamanda en dağlık bölgeler olmaları nedeniyle bu durumdan en fazla etkilenen bölgeler oldu. DW Türkçe'nin haberine göre Saarland ve Schleswig-Holstein gibi eyaletlerde ise artık kayda değer bir yetersiz kapsama bulunmadığı ifade edildi.

Bakanlık "güçlü internet" için harekete geçti
Dijital Dönüşüm ve Devlet Modernizasyonu Bakanı Karsten Wildberger, kapsama boşuklarının analiz edileceğini ve bunlara özel çözümlerin geliştirileceğini ifade etti. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan, "eyalet orman işletmeleriyle yapılacak çerçeve anlaşmalarının ve devlet ormanlarına odaklanmanın erişimin kolaylaştırılmasını sağlayabileceğini" kaydetti.

Telekomünikasyon sektörünün üst düzey temsilcileri, eyaletler ve belediyelerle yapılan toplantı sonrası konuşan Bakan, "İnsanlar her yerde, yolda, işyerinde ya da evde, hızlı ve son derece net bağlantılarla internete erişebilsin diye şimdi gerçekten vites artırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çeşitli eyalet bakanlarının yanı sıra Telekom Almanya CEO'su ile Vodafone Almanya CEO'sunun da davet edildiği toplantıda, ülkede fiber optik ağın genişletilmesine yönelik somut ve ölçülebilir adımlar atılması konusunda mutabık kalındığı açıklandı. Bakanlığın açıklamasına göre, bu kapsamdaki bağlayıcı hedeflerin 2026 yılının başında belirlenmesi öngörülüyor.
