Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da on binlerce iklim aktivisti, protesto gösterisi düzenledi /15 Şubat 2025 11:27

Almanya'da on binlerce iklim aktivisti, protesto gösterisi düzenledi

Berlin'de 14 Şubat 2025 Cuma günü, Gelecek için Cumalar tarafından ülke çapında düzenlenen iklim grevini kutlamak üzere Reichstag binası yanında gösteri düzenlendi.

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Göstericiler, 23 Şubat'ta yapılacak olan Almanya seçimlerinde iklim krizinin göz ardı edildiğini, göç ve ekonomi tartışmaları gibi diğer konuların bu acil sorunu büyük ölçüde gölgede bıraktığını düşünüyor.

Almanya'da binlerce iklim aktivisti Cuma günü ülkenin yaklaşan federal seçimleri öncesinde iklim sorunlarına dair farkındalık yaratmak amacıyla protesto gösterilerine katıldı.

Göstericiler, 23 Şubat'ta yapılacak olan Almanya seçimlerinde iklim krizinin göz ardı edildiğini, göç ve ekonomi tartışmaları gibi diğer konuların bu acil sorunu büyük ölçüde gölgede bıraktığını düşünüyor.

Protestocular, başkent Berlin sokaklarında parlamentoya yakın bir yerde yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş, iklim krizi konusunda farkındalık yaratmaya ve değişim için mücadele etmeye odaklanan, gençlerin öncülüğündeki küresel bir iklim grevi hareketi olan Fridays for Future tarafından düzenlendi.

Grup, geçen yılın kasım ayında grubun web sitesi ve sosyal medya kanallarında duyurulan protestoların Almanya genelinde 150 kadar yerde 130.000 katılımcı sınırını aştığını açıkladı.
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