Almanya'da önemli gelişme: AFD istihbarat gözetimine alındı

AfD’nin Brandenburg eyaletindeki parti teşkilatının faaliyetleri eyalet istihbarat tarafından takip edilecek. Bu adım kendini meşru bir muhalefet olarak konumlandırmaya çalışan partiye büyük zarar verecek.





Euronews'te yer alan habere göre aşırı sağcı yasadışı örgütlerle bağlantılı olduğu tespit edilen ve bu durumu AfD’ye üye olduğunda gizleyen AfD Brandenburg Eyalet Teşkilatı Başkanı Andreas Kalbitz partiden çıkarılmıştı.





Brandenburg Eyaleti İçişleri Bakanı Michael Stuebgen "Brandenburg AfD teşkilatı kurulduğu günden bu yana giderek daha da radikal hale geldi" dedi. Bakan Stuebgen AfD’de demokratik toplum değerleriyle çatışan bir anlayışın hakim olduğunu belirtti. Michael Stuebgen partinin eyalet teşkilatının "Kanat" olarak bilinen aşırı sağcı bir grup tarafından ele geçirildiğini kaydetti.





AfD ise bu kararı kınadı.





Alman iç istihbarat teşkilatı BfV geçtiğimiz yıl AfD’yi anayasaya uymayan faaliyetlerinden dolayı “soruşturmaya değer bir vaka” olarak kategorize etmek istemiş ancak mahkeme diğer partilerle rekabetinde haksızlık olacağı için buna karşı çıkmıştı. Mahkeme buna rağmen istihbarat teşkilatından AfD’yi izlemeyi bırakması yönünde bir karar almamıştı.





Başkent Berlin’i de kapsayan Brandenburg eyaletinde AfD geçtiğimiz sene eylül ayındaki bölgesel seçimlerde ikinci sırada gelmişti. AfD, 2017’deki genel seçimlerde ise en geniş üçüncü muhalefet partisi olmayı başarmıştı.



