Almanya'da önlemler 14 Mart'a kadar uzatılabilir

Almanya'da Federal Hükümet ve eyalet yönetimlerinin temsilcileri koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin nasıl devam edeceğini kararlaştırmak üzere bugün toplanıyor. Önlemlerin özellikle ekonomiye ve eğitime olumsuz etkileri nedeniyle farklı görüşlerin bulunduğu ülkede Başbakanlığın önlemlerin uzatılmasından yana olduğu bildirildi. Toplantı öncesi Alman basınına yansıyan bilgilere göre Başbakanlık, kapanma önlemlerinin 14 Mart'a kadar uzatılmasını isteyecek.





Öte yandan kuaförlerin 1 Mart'ta açılması, okulların da 14 Mart'tan önce açılması üzerinde duruluyor.





Bazı eyaletler, ilkokulları önümüzdeki haftadan itibaret açmaya hazır olduklarını açıklamıştı. Eyaletlerin eğitim bakanları da okulların açılmasına destek veriyor. Eğitim bakanlarının Salı günü kabul ettiği bir karar metninde, "Okulların kapatılmasının, eğitime, ayrıca çocuk ve gençlerin sosyal katılımına olumsuz sonuçları sınırlandırılmalıdır" ifadelerine yer verilmişti.









Ekonomi dünyası endişeli

Ekonomi dünyası da önlemlerin olumsuz etkileri nedeniyle endişeli. Commerzbank'ın baş ekonomisti Jörg Krämer, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Kapanmanın maliyeti çok yüksek olacak" diyerek birinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasılada yüzde 1,5 ek daralmaya neden olabileceğini söyledi.





Alman Ticaret Birliği Başkanı Stefan Genth, "Kapalı ticari işletmelerin hızlı bir açılma persfektifine ihtiyacı var. Aksi halde on binlerce işletmeyi kaybedeceğiz" şeklinde konuşmuştu.





Önlemlerin uzatılmak istenmesinin nedeni ise koronavirüs mutasyonunun yayılımı ile ilgili duyulan endişe.





Önlemler 16 Aralık'ta sertleştirilmişti





Almanya'da koronavirüs vakalarının yüksek seyretmesi nedeniyle 16 Aralık 2020'de temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan marketler, eczaneler, bankalar, akaryakıt istasyonları gibi işletmeler dışındaki tüm dükkanların kapatılması kararlaştırılmıştı. Okullar ve kreşler de kapatılmış, çalışanların evden çalışması tavsiye edilmiş ve sosyal temas sınırlandırılmıştı. Mevcut önlemler, daha sonra maske takma zorunluluğu olan alanlar genişletilerek ve mümkün olan her işte evden çalışma zorunluğu getirilerek sertleştirilmişti. Mevcut tedbirlerin 14 Şubat'a kadar geçerli olması kararlaştırılmıştı.