Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da orduya ek fon için anayasa değişikliğine onay /04 Haziran 2022 14:06

Almanya'da orduya ek fon için anayasa değişikliğine onay

Almanya’da Federal Meclis, orduya 100 milyar euroluk ek fon öngören anayasa değişikliğini onayladı. Ek fonla orduya daha modern bir teçhizat sağlanması hedefleniyor.

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Federal Meclis, Alman ordusuna milyarlarca euroluk yeni yatırımların yolunu açan anayasa değişikliğini onayladı. Anayasaya ilgili maddenin eklenmesi teklifi, 567 milletvekilinin ‘evet’ oyuyla kabul edildi. İlgili değişikliğin yapılabilmesi için 491 milletvekilinin onayı gerekiyordu.

DW'de yer alan habere göre Anayasaya eklenecek olan 87a sayılı madde, Alman ordusuna yatırım ve teçhizat için 100 milyar euroluk bir özel fon öngörüyor. Bu fonla önümüzdeki yıllarda savaş uçakları, tank ve cephanenin yanı sıra askerlere gece görüş aracı ve telsiz gibi daha fazla teçhizat sağlanması da planlanıyor.

Ukrayna savaşıyla gelen ''dönüm noktası''
Ukrayna savaşını "bir dönüm noktası” olarak nitelendiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moskova birliklerinin Ukrayna topraklarına girdiği 24 Şubat’tan birkaç gün sonra Federal Meclis’te ordu için ek fon planlarını duyurmuştu. Bu ek fonla ayrıca Almanya, NATO’nun kendisinden beklediği gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sinden fazlası ile savunma için yatırım yapması hedefini de gerçekleştirmiş olacak.

Ek fonla, Tornado uçaklarının yerine F-35 hayalet savaş uçaklarının ve askerlerin hava yoluyla transferi için 60 CH-47F model ağır yük helikopteri alınması planlanıyor. 32 milyar euronun doğrudan kara kuvvetlerine ayrılacağı belirtiliyor.

100 milyar euroluk ek fonun anayasa ile güvence altına alınması için Federal Meclis'te üçte iki çoğunluğun onayı gerekiyordu. Koalisyonu oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) bunun için Hristiyan Birlik partileri ile uzlaşma arayışına girmiş ve kısa bir süre önce bu görüşmelerin başarıyla sonuçlandığı açıklanmıştı.

Planlanan fon, kredilerle finanse edileceği için anayasanın değiştirilmesi şartı aranıyor. Söz konusu maddenin anayasa eklenebilmesi için 16 eyaletin temsil edildiği  Eyalet Temsilciler Meclisi'nin üçte ikisinin onayı da gerekiyor. Temsilciler Meclisi'nin önümüzdeki cuma ilgili anayasa değişikliğini oylaması bekleniyor.
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