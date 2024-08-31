Almanya'da otobüste bıçaklı saldırı: 6 yaralı

Euronews'te yer alan habere göre Almanya'nın batısındaki Siegen kentinde bir kadın otobüsteki kişilere bıçakla saldırdı.



Saldırı sırasında otobüste en az 40 kişi bulunurken, saldırgan altı kişiyi yaraladı.



Yerel yetkililer, kurbanlardan en az üçünün hayati tehlike arz edecek şekilde yaralandığını bildirdi.



Polis, 32 yaşındaki şüphelinin Alman vatandaşı olduğunu ve saldırıdan sonra gözaltına alındığını açıkladı. Polisin saldırının nedenini belirleme çabaları sürerken, terör saldırısı olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığı ifade edildi.



Bu olay, Solingen'de üç kişinin ölümüne ve sekiz kişinin de ağır yaralanmasına neden olan ölümcül bıçaklı saldırıdan bir hafta sonra yaşandı.



Solingen'deki saldırının şüphelisinin, daha önce sığınma başvurusunun reddedilmesi üzerine sınır dışı edilmesi gereken 26 yaşında bir Suriye vatandaşı olduğu ifade edilmişti.



Olayın ardından Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un hükümeti kamuya açık yerlerde bıçak taşınmasına yönelik yeni kısıtlamalar getirdi.



Ayrıca, Taliban'ın 2021'de Katar'ın kolaylaştırdığı bir anlaşmayla iktidarı geri almasından bu yana ilk kez hüküm giymiş suçluları Afganistan'a geri göndermeye başladı.