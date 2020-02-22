Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da oturum alamayanlar için Almanca kursu imkânı /22 Şubat 2020 14:58

Almanya'da oturum alamayanlar için Almanca kursu imkânı

Berlin Humboldt Üniversitesi ilkbahar dönemi için yabancılara yönelik B1, B2 ve C1 seviyelerinde kurs açacak. 1 Nisan’da başlayacak kurslara başvuru süresi 23 Şubat Pazar saat 23:59’da sona erecek.

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Almanya’da iltica başvurusu olumsuz sonuçlanan ya da henüz oturum kararı gelmeyenlere yönelik Berlin Humboldt Üniversitesi’nde dil kursları başlıyor. 

Humboldt Üniversitesi’nde eğitim görmek isteyen herkes kurslara müracaat edebiliyor. 

Kurslara Berlin ve Brandenburg başta olmak üzere diğer eyaletlerden de müracaat edilebilecek. 

10 Mart’ta seviye tespit ve yerleştirme sınavı yapılacak. Kurslar 1 Nisan’da başlayacak ve ağustos ayına kadar devam edecek.

Dil kurslarını Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı finanse ediyor.

Başvuruyla ilgili detaylara buradan ulaşılabilir.
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