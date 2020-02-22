Almanya'da oturum alamayanlar için Almanca kursu imkânı

Almanya’da iltica başvurusu olumsuz sonuçlanan ya da henüz oturum kararı gelmeyenlere yönelik Berlin Humboldt Üniversitesi’nde dil kursları başlıyor.





Humboldt Üniversitesi’nde eğitim görmek isteyen herkes kurslara müracaat edebiliyor.





Kurslara Berlin ve Brandenburg başta olmak üzere diğer eyaletlerden de müracaat edilebilecek.





10 Mart’ta seviye tespit ve yerleştirme sınavı yapılacak. Kurslar 1 Nisan’da başlayacak ve ağustos ayına kadar devam edecek.





Dil kurslarını Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı finanse ediyor.



