Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da partiler saatlik 12 euro asgari ücret konusunda anlaştı /18 Ekim 2021 15:09

Almanya'da partiler saatlik 12 euro asgari ücret konusunda anlaştı

Almanya'da yeni koalisyon hükümetini kurmak için görüşmelerini sürdüren Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberallerin üzerinde uzlaştığı anlaşmaya göre yeni vergi artışına gidilmeyecek, ülkede saatlik asgari ücret de 12 euroya çıkarılacak.

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Euronews'in haberine göre  Parti temsilcilerinin ön görüşmelerde üzerinde anlaştığı maddelerin partilerin karar organları tarafından da onaylanması gerekecek.

Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock, Hür Demokratik Parti Lideri Christian Lindner ve SPD Genel Başkanı Olaf Schulz cuma günü yaptıkları açıklamada "sürdürülebilir bir koalisyon anlaşmasına varılabileceğine ikna olduklarını" söylemişti.

Partilerin üzerinde uzlaştığı 12 sayfalık anlaşma metninde asgari ücretin saatlik 12 euroya çıkarılmasının yanı sıra, kömür santrallerinin 2030 yılına kadar kapatılması, yenilenebilir enerjiye geçiş dönemi için elektrik faturalarına eklenen ek vergilerin düşürülmesi, işsizlik parası olarak bilinen Hartz IV sistemi yerine 'vatandaşlık parası' verilmesi gibi maddeler içeriyor.


İş dünyası asgari ücretin 12 euroya çıkarılmasına karşı
Almanya'da İşverenler Birliği Başkanı Rainer Dulger, asgari ücretin saatlik 12 euroya çıkarılmasının 'çok tehlikeli' olduğunu belirterek, bunun toplu iş sözleşmelerine ilişkin müzakereler üzerinde olumsuz etkisi olacağını söyledi.


Dulger, Funke gazetesine yaptığı açıklamada, 12 euroluk asgari ücret uygulamasının ekonomide öngörülemez zararlar doğurabileceğini ve bu durumun özellikle kalifiye olmayan çalışanlar için piyasa koşullarını zorlaştıracağı uyarısında bulundu.

Saatlik 12 euro asgari ücret uygulaması Sosyal Demokrat Parti'nin ön koşullarından biriydi. Hür Demokratlar ise karşı çıkıyordu.
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