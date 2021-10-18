Almanya'da partiler saatlik 12 euro asgari ücret konusunda anlaştı

Euronews'in haberine göre Parti temsilcilerinin ön görüşmelerde üzerinde anlaştığı maddelerin partilerin karar organları tarafından da onaylanması gerekecek.





Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock, Hür Demokratik Parti Lideri Christian Lindner ve SPD Genel Başkanı Olaf Schulz cuma günü yaptıkları açıklamada "sürdürülebilir bir koalisyon anlaşmasına varılabileceğine ikna olduklarını" söylemişti.





Partilerin üzerinde uzlaştığı 12 sayfalık anlaşma metninde asgari ücretin saatlik 12 euroya çıkarılmasının yanı sıra, kömür santrallerinin 2030 yılına kadar kapatılması, yenilenebilir enerjiye geçiş dönemi için elektrik faturalarına eklenen ek vergilerin düşürülmesi, işsizlik parası olarak bilinen Hartz IV sistemi yerine 'vatandaşlık parası' verilmesi gibi maddeler içeriyor.







