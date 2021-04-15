Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da PKK yöneticisine hapis /15 Nisan 2021 10:53

Almanya'da PKK yöneticisine hapis

Almanya’da PKK’nın bölge yöneticisi olduğu belirlenen bir kişi, yargılandığı davada bir buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Celle kentinde Eyalet Yüksek Mahkemesi, PKK'nın bölge yöneticiliğini yaptığı gerekçesi ile yargılanan 50 yaşındaki bir sanığa bir buçuk yıl hapis cezası verdi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Salı günü görülen davada yargıçlar sanığın Almanya'da da terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın Wesermarsch bölge sorumlusu olarak faaliyetlerde bulunduğunun saptandığını bildirdi. Mahkemenin bulgularına göre sanık Mart 2018'den Mayıs 2019'a kadar PKK'nın bölge sorumluluğunu üstlendi. Sanık bu bağlamda Bremen'deki bölge yönetiminin talimatıyla yerel bağış toplama kampanyalarını ve protesto eylemlerini düzenleyip yönetti. Sanığın yöneticilik yapmadan önce de örgütte daha alt kademelerde faal olduğuna işaret edildi.
Karar temyiz edilebilecek.
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