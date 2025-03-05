Almanya'da polise ırkçılık soruşturması

Hamburg Emniyet Müdürlüğü, kendi bünyesindeki polislere ırkçılık soruşturması başlattı.Fotoğraf: Robert Michael/dpa/picture alliance
Almanya'nın Hamburg kentinde, emekli ve aktif görevdeki toplam 15 polis memuru hakkında internet üzerinden sohbetlerinde aşırı sağcı ve ırkçı mesajlar paylaştıkları gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldı.
DW'nin haberine göre, Hamburg polisi, bugün sabah saatlerinde mahkeme kararıyla üçü emekli, altısı halen aktif altı polisin evlerinde delil toplamak amacıyla arama yapıldığını, veri taşıyıcılarına el konulduğunu duyurdu.
Bu soruşturmanın, iki polis hakkında hakaret ve ateşli silahlar yasasına aykırılık nedeniyle yürütülen iki ceza davasının sonuçlanmasının ardından başlatıldığı açıklandı. Hamburg polisinin verdiği bilgiye göre savcılık bu yargılamalar tamamlandıktan sonra mesajlaşma programlarındaki on binlerce mesajın yer aldığı dava dosyalarını polisin iç disiplinden sorumlu birimine iletti.
Bunun üzerine başlatılan soruşturma esnasında her iki memurun yine meslektaşlarıyla internetteki mesajlaşmalarında ve sohbetlerinde yabancı düşmanı, ırkçı ve aynı zamanda şiddet ile kısmen nasyonal sosyalizmi yücelten mesajlar gönderdikleri ve aldıkları belirlendi.
Savcılık, bu mesajlaşmaların ceza kanunu kapsamında suç teşkil etmediği değerlendirmesini yaparken, Hamburg Emniyet Müdürlüğü aralarında emekli olanların da bulunduğu toplam 15 polisin "kamu hizmeti görevlerini ciddi boyutta ihlal ettikleri" şüphesiyle disiplin soruşturması başlatma kararı aldı.
Soruşturmada elde edilen bulgular üzerine de Hamburg İdare Mahkemesi 9 polisin evlerinde arama yapılmasına izin verdi.
Yürütülen soruşturma hakkında açıklama yapan Hamburg Emniyet Müdürü Falk Schnabel, "Bizde insan düşmanı ve Anayasa karşıtı davranışlara yer yok. İddiaları tam olarak araştıracak ve gerekli tüm disiplin işlemlerini uygulayacağız" dedi.