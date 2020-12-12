Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da polisi harekete geçiren mektup /12 Aralık 2020 23:55

Almanya'da polisi harekete geçiren mektup

Almanya'nın Duisburg şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'ne tehdit ve hakaretlerin yer aldığı bir mektup gönderildi.

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'ne sahte isim ve adresle Almanya'nın Münih şehrinden posta yoluyla gönderilen üç sayfalık mektupta İslam dinine ve Müslümanlara yönelik hakaret içeren ifadelerin yanı sıra çeşitli gazete kupürleri ve görseller de yer aldı.

Duisburg DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Yusuf Aydın, camilerine gönderilen İslamofobik içerikli mektubun polis teşkilatına bildirildiğini söyledi.

Aydın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında camilerine 10 İslamofobik ve tehdit içerikli mektup gönderildiğini belirtti.

Duisburg polisinin konuyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
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