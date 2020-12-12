Almanya'da polisi harekete geçiren mektup

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'ne sahte isim ve adresle Almanya'nın Münih şehrinden posta yoluyla gönderilen üç sayfalık mektupta İslam dinine ve Müslümanlara yönelik hakaret içeren ifadelerin yanı sıra çeşitli gazete kupürleri ve görseller de yer aldı.







Duisburg DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Yusuf Aydın, camilerine gönderilen İslamofobik içerikli mektubun polis teşkilatına bildirildiğini söyledi.







Aydın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında camilerine 10 İslamofobik ve tehdit içerikli mektup gönderildiğini belirtti.





Duisburg polisinin konuyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.