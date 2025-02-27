Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da reel ücretlerde rekor artış /27 Şubat 2025 10:34

Almanya'da reel ücretlerde rekor artış

Enflasyon oranlarının gerilediği Almanya'da çalışanların reel ücretlerindeki artış son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

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Almanya'da enflasyondaki belirgin gerileme, çalışanların reel ücretlerinde yüzde 3,1 artışı beraberinde getirdi.

Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, nominal maaş artışları ile enflasyon arasındaki farkı ifade eden reel ücretler 2024'te yüzde 3,1 oranında arttı. Bu, Wiesbaden merkezli kurumun söz konusu istatistiği ölçmeye başladığı 2008 yılından beri kaydedilen en yüksek oran oldu.

Ortalama brüt maaşlarda yüzde 5,4'lük artış
DW Türkçe'nin haberine göre büyük ölçekli Alman işverenlerin yeni toplu iş sözleşmeleri müzakereleri sonucu önceki iki yıldaki yüksek enflasyonun etkilerini dengelemek amacıyla ek tazminat ödemeleri sunduğu ülkede ortalama brüt maaşlarda yüzde 5,4'lük artış görüldü.

Almanya'da koronavirüs pandemisi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle yaşanan belirgin fiyat artışlarının ardından 2024'te enflasyon yüzde 2.2'ye düştü. Bu gelişme hayat pahalılığı krizinin hafiflemesini sağladı. 2024'ün son çeyreğinde reel ücretlerdeki artış yüzde 2,5 oldu. Böylece reel ücretlerde yedi çeyrek üst üste artış kaydedilmiş oldu.

Reel ücretler pandemi öncesine kıyasla hâlâ düşük
Ancak Hans Böckler Vakfı'nın hesaplamalarına göre, bu olumlu tabloya rağmen Almanya'da reel ücretler hâlâ 2019'daki pandemi öncesi seviyenin altında. 2024'te pek çok şirketin çalışanlarına sunduğu tek seferlik ikramiyelerin sonucu olarak 2025'te brüt ücret artışlarının daha düşük olması bekleniyor. 

Geçen yıl yüksek tazminat ödemeleri nominal ücretlerde yüzde 7,8'le ortalamanın üzerinde bir artışa neden olmuştu. Anketlere göre, kadınların 2024'te ortalama kazancı yüzde 5,8 artarken erkeklerde bu oran yüzde 5,3'te kaldı.
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