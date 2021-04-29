Almanya'da rekor: Bir günde 1.1 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı









Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'deki bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, çarşamba günü 730 bin aşıyı pratisyen doktorların, 360 bin dozu ise aşı merkezlerindeki sağlık çalışanlarının yaptığını belirterek bu sayının nüfusun yüzde 1'inden fazlasına denk geldiğini söyledi.





Spahn, "Bu ne kadar hız kazandığımızı gösteriyor. Henüz popülasyonda sürü bağışıklığı oluşması için yeterli değil ancak her aşı koruma sağlıyor" dedi.



