Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da rekor: Bir günde 1.1 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı /29 Nisan 2021 17:45

Almanya'da rekor: Bir günde 1.1 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı

Almanya, çarşamba günü 1.1 milyon kişiye koronavirüs aşısı yaparak rekor kırdı.

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Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'deki bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, çarşamba günü  730 bin aşıyı pratisyen doktorların, 360 bin dozu ise aşı merkezlerindeki sağlık çalışanlarının yaptığını belirterek bu sayının nüfusun yüzde 1'inden fazlasına denk geldiğini söyledi. 

Spahn, "Bu ne kadar hız kazandığımızı gösteriyor. Henüz popülasyonda sürü bağışıklığı oluşması için yeterli değil ancak her aşı koruma sağlıyor" dedi. 

?Toplantıda konuşan Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ise enfeksiyonların hala çok yüksek olduğunu ve 60 yaşın altındaki insanlarda artmaya devam ettiğini söyledi. Wieler, "Salgın maalesef bitmedi ve dünyanın her yerinde kontrol altına alınana kadar kontrol altına alınmayacak" diye konuştu. 

Ülkede şimdiye kadar yetişkin nüfusun yüzde 25.9'u tek doz, yüzde 7.5'i ise tamamen aşılandı.

Yoğun bakım ünitelerindeki Kovid-19 hastalarının sayısında ise üç gündür üst üste düşüş yaşanarak sayı 5 bin 15'e düştü. 
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