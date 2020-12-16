Almanya'da rekor: Günlük vefat sayısı neredeyse bin

Yeni tespit edilen vaka sayısı, bir önceki çarşamba günü verilerine göre 7 bin civarında daha fazla. Ölü sayısı ise ilk kez bin sınırına dayandı. Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 598 ile 11 Aralık’ta kaydedilmişti. Bu artışta Saksonya Eyaleti’nde bir önceki gün sayıların merkeze bildirilmemiş olmasının payı olduğu kaydedildi. Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 25 bin olarak açıklanırken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 4 bin 735’e çıktı.







KISITLAMALAR BUGÜN BAŞLADI





Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının, Kovid-19’la mücadelede pazar günü aldıkları yeni kısıtlayıcı tedbirler bugün yürürlüğe girdi. Buna göre, temel ihtiyaç malzemesinin satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Gıda ürünleri satan marketlerin yanı sıra bankalar, oto tamirhaneleri, gözlükçüler, benzin istasyonları eczaneler, postaneler gibi işletmeler açık kalacak. Okullar ve kreşler kapatılacak. Son sınıfta eğitim gören öğrenciler için uzaktan eğitim gibi ayrı düzenlemeler yapılabilecek. Tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, berberler, masaj ve kozmetik salonları ile dövmeciler hizmet vermeyecek. En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek ancak toplanan kişilerin sayısı 5 ile sınırlandırılacak. 14 yaş altı çocuklar sınırlandırma kapsamına girmeyecek. Kapatılan bar ve restoran gibi işletmeler paket servisi yapabilecek.

Vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde yerel yönetimlere ek önlemler alma imkanı veriliyor. Bu bağlamda Baden-Württemberg eyaletinde sokağa çıkma kısıtlaması uygularken, Bavyera eyaletinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Önlemler 10 Ocak’a kadar geçerli olacak.