Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da resmi açıklama: Mart'tan önce aşı yok /15 Eylül 2020 15:35

Almanya'da resmi açıklama: Mart'tan önce aşı yok

Kovid-19 aşısıyla ilgi bir tarih de Almanya Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek verdi: “Biz daha amaca ulaşamadık. Araştırmaların gelecek yıl mart ayının ortalarından önce sonuçlanması beklenmiyor.”

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Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Almanya’da aşı çalışmalarına izin veren Paul Ehrlich Enstitüsü Başkanı Klaus Cichutek, aşı araştırmalarının son durumuyla ilgili bilgi vermek için Berlin’de basın mensuplarının karşısına geçti. 

Hürriyet'te yer alann habere göre toplantıda ilk sözü alan Eğitim Bakanı Karliczek, şunları söyledi: Hükümet, ülke içindeki aşı çalışmalarına 750 milyon Euro destek verdi. Aşı, salgının üstesinden gelmek için en önemli anahtardır. Mümkün olan en kısa sürede aşının geliştirilmesini istiyoruz. Ancak şu bilinmeli ki, güvenlik her zaman önceliktir. Öncelikle bir aşının beklenen faydayı sağlaması lazım. Aşının faydasının zarardan çok daha fazla olması lazım. Avrupa’da bu prensip geçerli ve bu konuda taviz verilmeyecek. Bu nedenle aşının geliştirilmesi için zamana ihtiyaç var. Biz daha amaca ulaşamadık. Araştırmaların gelecek yıl mart ayının ortalarından önce sonuçlanması beklenmiyor.”

AŞIDA ZORLAMA YOK

Sağlık Bakanı Jens Spahn da kullanmadan önce aşının yan etkilerinin iyice belirlenmesinin önemine değindi: “Çok sayıda insanda kullanılmadan önce iyice yan etkileri araştırılmalı ve belirlenmeli. Aşının güvenli olup olmadığından emin olunmalı. Almanya’da sürü bağışıklığının sağlanması için nüfusun yüzde 65’inin aşı yaptırması gerekir. Ancak kimse aşı olmaya zorlanamaz. Kişi, aşı olup olmaya kendi karar verir. Aşının bulunması durumunda öncelik bakım alanında çalışanlara ve yaşlılara verilecek. Ayrıca aşı adayının onay almasıyla birlikte büyük ölçüde üretilmesi için gerekli sürenin mümkün olduğu kadar kısaltılmasına yönelik hazırlıklar da yapıyoruz.”

26 AŞI ADAYI TEST AŞAMASINDA

Almanya’da Tübingen’deki biyoteknoloji şirketi Curevac, Şahin’in başında bulunduğu Mainz’daki BioNTech ve Dessau Rosslau’dan IDT Biologika, aşı için çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünya çapında yaklaşık 170 proje aşı adayı üzerinde çalışırken, 26 projede ise aşıların test aşamasına geçildi. Rusya’da geniş çaplı denenmeden bir aşı adayı geniş kitlelerde kullanım izni almıştı. Rusya’nın bu tavrı uluslararası camiada büyük tepki çekmişti.
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