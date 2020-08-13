Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nden aşı özrü /13 Ağustos 2020 16:54

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nden aşı özrü

Almanya'da koronavirüs salgınına karşı çalışan Robert Koch Enstitüsü, dün yayınladığı haberi geri çekerek özür diledi.

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Almanya'da koronavirüs salgınıyla mücadele çabalarını yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), koronavirüse karşı aşının sonbahara kadar kullanıma hazır olabileceği ancak salgını hemen kontrol altına alamayacağı şeklinde dün yayınlanan haberini geri çekti.

Söz konusu haberin "eski olduğunu ve güncel durumu yansıtmadığını" açıklayan Enstitü, basın metninin de internet sitesinde yanlışlıkla yayınladığını duyurdu ve kamuoyundan özür diledi.

HABERDE NE DENİYORDU?
VOA'nın haberine göre Robert Koch Enstitüsü'nün dünya çapında yankı bulan haberinde, aşı konusundaki araştırmaların bütün hızıyla devam ettiğine dikkat çekilerek "Geçici tahminler, bir ya da birden çok aşının kullanıma sunulmasının 2020 yılı sonbaharına kadar mümkün olabileceğini göstermektedir" ifadesine yer verilmişti.
Enstitü, koronavirüse karşı ilk aşının sonbahar gibi erken bir zamanda çıkabileceğini, ancak salgının kontrol altına alınmasının yine de uzun sürebileceğini bildirmişti.
Yapılan açıklamada, koronavirüs aşısı için yürütülen küresel çalışmalara bakıldığında, ilk tahminlerin bir ya da birkaç aşının 2020 sonbaharında piyasaya çıkmasının mümkün olabileceğini gösterdiği kaydedilmiş, ancak 2020 sonbaharında çıkacak bir aşının salgını kontrol edeceğine inanmanın tehlikeli olacağı uyarısı yapılmıştı.

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