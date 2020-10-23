Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Sağlık bakanı pozitif çıkınca kabine teste koştu /23 Ekim 2020 09:26

Almanya'da Sağlık bakanı pozitif çıkınca kabine teste koştu

Almanya’da Bakanlar Kurulu toplantısının hemen ardından sağlık bakanına korona tanısının konulması Almanya’yı korkuttu. Şimdi ‘tüm Bakanlar Kurulu karantinaya mı girecek’ sorusu gündeme oturdu.

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Almanya'da koronavirüsle mücadelenin anahtarı Sağlık Bakanı Jens Spahn dün sabah Başbakan Angela Merkel’le Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıdan sonra kendini iyi hissetmeyen sağlık bakanı korona testi yaptırdı. Bakanın testinin pozitif çıkması üzerine Başbakan Merkel ve kabine üyeleri hemen bilgilendirildi. Haber ardından kamuoyuyla paylaşıldı. Sağlık bakanına kabine toplantısının hemen ardından korona tanısı konulması Almanya’yı korkuttu. ‘Hükümet şimdi karantinaya mı girecek’ sorusu gündeme düştü.

BÜYÜK SALONDA
Bu soru üzerine hükümetten açıklama geldi. Bakanlar Kurulu’nun salgın nedeniyle Bakanlar Kurulu odasından büyük uluslararası konferans salonuna alındığı, bakanlar arasındaki mesafenin oldukça uzak tutulduğu ve salonda özel hijyen kuralları uygulandığı vurgulandı. Bu nedenle Bakanlar Kurulu’nun karantinaya girmek zorunda olmadığı belirtildi. Bakanlar Kurulu’ndan ekrana gelen görüntülerde Sağlık Bakanı Spahn’ın diğer bakanlarla sohbet ettiği, Aile Bakanı Franziska Giffey’la yakın temasta olduğu ancak maske taktığı görüldü. İki bakan ayrıca cuma günü birlikte bir ortak basın toplantısı düzenlemişti.

MERKEL KABİNESİNDEN İLK BAKAN
Hızlı test yaptıran Giffey’ın testi negatif çıkarken diğer bakanların test sonuçları bekleniyor. Bakanlar Kurulu toplantısına Dışişleri, Çalışma ve Tarım Bakanı’nın katılmadığı bildirildi. Sağlık Bakanı Jens Spahn, Merkel kabinesinde korona bulaşan ilk bakan. Daha önce Başbakan Merkel, Dışişleri Bakanı Maas ve Ekonomi Bakanı Altmaier, korona tanısı konulan biriyle teması üzerine karantinaya girdi, ancak sonuç negatif çıktı. Cumhurbaşkanı Steinmeier, yakın korumalarından birisine korona tanısı konulması üzerine cumartesi gününden beri ev karantinasında.
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