Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da sahte rapor ile uçağa binmeye çalışan koronavirüs hastası Türk yakalandı /19 Ocak 2021 17:23

Almanya'da sahte rapor ile uçağa binmeye çalışan koronavirüs hastası Türk yakalandı

Almanya’nın Bottrop kentinde Türkiye kökenli bir kişi, testi pozitif çıkmasına rağmen sahte negatif test sonucu içeren bir belgeyle Türkiye’ye gitmek üzere uçağa binerken yakalandı. 42 yaşındaki kişiyle birlikte eşi ve çocuğuna uçuş izni verilmedi.

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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Bottrop kentinde 42 yaşındaki Türkiye kökenli adam, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen sahte negatif test sonucu içeren belgeyle Düsseldorf Havalimanı’ndan Türkiye’ye gitmek üzere uçağa binmek istedi. Polis, havalimanında kontrol noktasında şahsın test belgesinden şüphelendi. Yapılan araştırmanın ardından 42 yaşındaki kişinin test sonucunun pozitif olduğu oraya çıktı. Sahteciliğin ortaya çıkmasının ardından şahsa, karantinada olması gereken 42 yaşındaki eşine ve 18 yaşındaki çocuğuna uçuş izin verilmedi.
Şahıs, karantina kurallarını ihlal ettiğini kabul ederken, Türkiye’deki annesinin aniden vefat etmesi sonucu böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Uçuş izni verilmeyen aile, derhal karantinaya alınmaları için yaşadıkları kente geri gönderildi. Aileye, yasaları çiğnedikleri için ağır ceza uygulanacağı belirtildi.
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