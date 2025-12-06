Almanya'da sahte sertifika ve diploma işinin altından da Türk'ler çıktı!

Artan vaka sayısı nedeniyle Erlangen Emniyet Müdürlüğü bünyesinde "Sahtecilik" adıyla özel bir ekibin görev yaptığı da belirtildi.





İlk operasyonlar Ocak 2025'te



Ülke çapında Ocak 2025'te başlatılan operasyonlarda çok sayıda delil ve teslim edilmeye hazır sahte belge ele geçirilmişti. Erlangen, Nürnberg ve çevresi, Erlangen-Höchstadt bölgesi ve Münih başta olmak üzere konutların, ofislerin ve fotokopi dükkânlarının arandığı aktarıldı.



Gerekli delillerin toplanması üzerine baş zanlı, kız arkadaşı ve aracı Alman hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, ancak şebeke liderinin Türkiye'ye kaçtığının tespit edildiği ve diğer iki şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.



Savcılık, zanlıları başta kuaför dükkânı ya da oto tamirhanesi gibi farklı alanlarda işletme açmak ve çırak yetiştirmek için şart olan kalfalık belgelerinin sahtelerini satmak, vatandaşlık için gerekli olan Almanca yeterlilik ve "Almanya'da Yaşam" sertifikalarının sahtelerini düzenlemek ya da mesleki yeterlilik belgelerinin sahtelerinin ticaretini yapmakla suçluyor.



Özellikle kalfalık belgeleri, işletme açmaya yeterlilik sağladığı gibi, Avrupa Birliği ülkeleri içinde serbest dolaşım hakkı da kazandırıyor. Bu nedenle soruşturmanın yabancılar hukuku açısından da yürütüldüğü belirtildi.



Mittelfranken Emniyet Müdürlüğü, DW Türkçe'ye verdiği bilgide, şebekenin müşterileri arasında farklı yaşlardan ve sosyal çevrelerden kişilerin bulunduğunu, çok sayıda göçmen kökenli olduğu gibi Alman müşterilerin de sahte belgeleri satın aldığının tespit edildiğini kaydetti. Emniyet Müdürlüğü ayrıca bu belgelerin basımında kullanılan fotokopi dükkânlarının da suç işlemiş olabileceğini belirterek sahte belge basımı için yapılan başvuruların bildirilmesi çağrısında bulundu.





Hamburg'daki sahtekarlara hapis cezası



Bu arada Perşembe günü de Hamburg'da, Alman vatandaşı olabilmek için aralarında dil sertifikasının bulunduğu belgeleri sahte şekilde düzenlemekle suçlanan iki kişinin davası karara bağlandı. Ana sanık, sahtecilik ve kara para aklamaktan iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırılırken diğer zanlının da kara para aklama suçuyla birlikte iltimas geçmek suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldığı, cezanın infazının ertelendiği belirtildi.



Sorumlu savcılık, iki sanığı Alman vatandaşı olmak içingerekli belgeleri sahte şekilde düzenleyerek yabancılara ve göçmenlere 900 ila 4 bin euro gibi fiyatlara satmakla suçlamıştı. Sahtecilerin belge siparişini bir video platformu üzerinden aldığı, söz konusu sahte belgeleri kimliği saptanamayan suç ortaklarına yaptırdıkları, ikinci sanığın da belgelerin teslimatını yaptığının saptandığı duyurdu. Dün mahkûm edilen iki sanık, Temmuz ayında Hamburg'da sahte belgeleri teslim ederken yakalanmıştı.

Sahte belgeyle vatandaş olmak isteyenlere sert yaptırımlar yolda



Almanya'da söz konusu alanlarda son yıllarda ortaya çıkan sahtekarlık vakaları üzerine Federal Meclis İçişleri Komisyonu Çarşamba günü yeni bir düzenlemeye onay verdi. Son yıllarda çok sayıda sığınmacı gelen bazı ülkelerin "güvenli ülke" ilan edilmesine yönelik yasa tasarısı kapsamında, belgede sahtecilik yapan veya sorumlu kurumlara yanıltıcı bilgi vererek vatandaş olanlara sert yaptırımlar uygulanması, 10 yıl vatandaşlıktan men edilmelerine karar verildi.



Parlamentodan dün yapılan açıklamaya göre, komisyonun iktidardaki Hristiyan Birlik (CDU ve CSU) ile Sosyal Demokrat Partili (SPD) üyeleriyle aşırı sağcı ve göç karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partili üyeleri düzenlemeye kabul oyu verdi. Muhalefetteki Yeşiller ile Sol Partili üyeler ise reddi yönünde oy kullandı.



Düzenleme, Alman vatandaşlığının kesin şekilde geri alınması durumunda veya yetkili makamın başvuru sahibinin "kasıtlı olarak aldattığını, tehdit ettiğini veya rüşvet verdiğini" tespit etmesi halinde, on yıl boyunca Alman vatandaşlığından men ediyor. Bu yasağın, yabancının vatandaşlık için gerekli temel şartlar hakkında da kasten yanlış veya eksik bilgi vermesi durumunda da geçerli olacağı belirtiliyor. Düzenleme bugün federal mecliste de kabul edildi.





Kaynak: DW

