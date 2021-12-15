Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Saksonya başbakanına suikast planı engellendi /15 Aralık 2021 19:19

Almanya'da Saksonya başbakanına suikast planı engellendi

Alman polisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Saksonya'daki aşı karşıtı eylemcilerin eyalet başbakanını öldürme planını ortaya çıkardıklarını duyurdu.

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Alman Polisi, Telegram mesajlaşma platformundaki bir grup sohbetinde, aşı karşıtı grup üyelerinin Saksonya eyaletinin başbakanı olan Michael Kretschmer’i öldürme planını ele alındığını bilgisi üzerine yürüttüğü operasyonda ateşli silahlar ele geçirdiğini duyurdu. Saksonya Covid-19 enfeksiyon oranlarının Almanya’da en yüksek ve aşı oranlarının en düşük olduğu eyalet konumunda bulunuyor.

Saksonya polisi Twitter’da yaptığı açıklamada, “Dresden Offlinevernetzung” (Dresden çevrimdışı ağı) olarak adlandırılan grubun üyelerinin Telegram’daki mesajlarda ateşli silahlara sahip olduklarından bahsettiklerini belirtti. Polis sözcüsü, soruşturmalarının Telegram grubunun üyesi olan beş şüpheliyi hedef aldığını ve Dresden ve yakınlardaki Heidenau’daki birkaç sitede yapılan aramaların ardından “ilk şüphenin doğrulandığını” da sözlerine ekledi.

Almanya’da aşısızlara yönelik yeni kısıtlamalara ve aşıların bazı gruplara zorunlu hale getirilmesine yönelik protestolar, doktorlara, politikacılara ve gazetecilere yönelik artan saldırılarla son zamanlarda daha şiddetli hale geldi. 16 Mart’tan itibaren hastanelerde, huzurevlerinde ve diğer tıbbi uygulamalarda çalışanlar için aşılar zorunlu hale gelecek.
 
Şansölye Olaf Scholz, geçen hafta göreve başlamasından bu yana parlamentoya yaptığı ilk büyük konuşmada, Çarşamba günü hükümetinin koronavirüs kısıtlamalarına karşı şiddetli protestolara müsamaha göstermeyeceğini söyledi. Scholz, “Bütün toplumumuza iradesini zorlamaya çalışan küçük bir sınır tanımayan aşırılık yanlısı azınlığa tolerans göstermeyeceğiz” dedi.

Alman yayın kuruluşu ARD Salı günü yayınladığı haberinde, bir düzineden fazla politikacının, medya kuruluşunun ve kamu kurumunun, salgın kısıtlamalarına karşı “kanlı direniş” tehdidinde bulunan ve sarılmış bir parça et içeren mektuplar aldığını bildirdi.

Eylül ayında Saksonya’daki bir aşı merkezi kundaklama saldırısının hedefi oldu. Geçen ay, bir grup protestocu Saksonya içişleri bakanının evinin önünde yanan meşaleler tutarak toplandı ve bu, üstü kapalı bir şiddet tehdidi olarak görüldü.
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