Almanya'da saldırıya uğrayan Türk çocuğu hayatını kaybetti

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde 13 yaşındaki arkadaşıyla birlikte okula gittiği sırada bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki Ece Sarıgül hayatını kaybetti.







Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Illerkirchberg’de sabah saatlerinde 13 ve 14 yaşındaki iki kız çocuğu okula gittikleri esnada bıçaklı saldırıya uğradı. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından iki kızın da yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, 14 yaşındaki Ece Sarıgül'ün hayatını kaybettiği yaralı olan 13 yaşındaki Nerea M.’nin tedavisinin devam ettiği ifade edildi.





Şüphelinin saldırının ardından yakınlardaki bir mülteci merkezine kaçtığı ifade edilerek, polis tarafından 27 yaşındaki şüpheli saldırgan da dahil olmak üzere 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



