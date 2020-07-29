Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Salgından bir yıl önce çekilen 'Sløborn' isimli film, koronavirüse benzerliği ile şaşırttı /29 Temmuz 2020 09:16

Almanya'da Salgından bir yıl önce çekilen 'Sløborn' isimli film, koronavirüse benzerliği ile şaşırttı

Sløborn isimli film Almanya'da gösterilmeye başlayınca koronavirüs salgınını hatırlatınca senaryosuyla gündem oldu.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından bir yıl önce çekilen Almanya- Danimarka ortak yapımı film, salgına dair öngörüleri nedeniyle gündem oldu. Almanya'da televizyonlarda yayınlanan ve bir salgın hikâyesi olan filmin yapım aşaması Covid-19 sonrası tamamlanırken izleyicilere bu dönemde filmin önerilip önerilemeyeceği tartışma konusu oldu. 

Sløborn isimli filmde güvercinlerde ilk olarak görülen kuş gribi tarzında bir hastalık Çin'in kuzeyinde ortaya çıkıyor. Filmin geçtiği salgından haberi olmayan adaya bir gün İngiliz bir çiftin mumyalanmış cesetleri vuruyor ve hastalık cesetler üzerinden adaya geçiyor. Film, salgının sakin adada yaşamı nasıl zorlaştırdığını konu alıyor. Filmde adada yaşayanlara sosyal mesafe ve maske uyarıları yapılırken karantina kuralları gündeme geliyor.

Filmin yapımcıları Sløborn'u "modern dünyadan felaket korku temalı film" olarak tanımlarken tüm dünyada Covid-19 pandemisinin çıkmasından sonra filmin izleyiciler için "sağlıklı olup olmadığı" tartışma konusu oldu. 

Filmin yazarı ve yönetmeni Christian Alvart, "Şu an izleyiciden bu filmi izlemelerini isteyebilir miyiz, bu bir soru işareti" dedi. Alvart, filmin yazma aşamasında virologlara danıştığını anlattı. 

Sløborn'un yapım aşaması Almanya, Covid-19 nedeniyle tecrit önlemlerini uygulamaya başladığı sırada tamamlandı. Film Almanya'da televizyonlarda yayınlanmaya başladı. Yazar-yönetmen Alvart, "Geçen yıl ne çektiğimizi düşündüğümde tüylerim ürperiyor" dedi. 
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