Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da salgınla mücadelenin merkezindeki isim: Tehlikeli ve safça! /29 Nisan 2020 09:55

Almanya'da salgınla mücadelenin merkezindeki isim: Tehlikeli ve safça!

Almanya'da enfeksiyonlar konusunda en yetkili resmi birim olan Robert Koch Enstitüsü (RIK) Başkanı Lothar Wieler, “kontrollü sürü bağışıklığı” konusunda uyarıda bulundu.

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Bunun tehlikeli ve safça olduğunu belirten Wieler, “Bizim için kontrollü sürü bağışıklığı uygulamasına geçmek düşünülemez” dedi.

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya'nın başkenti Berlin’de düzenlenen basın toplantısında Wieler, virüsün çok tehlikeli olduğunu vurgulayarak kontrol altına alınmasının zor olduğunu söyledi.

Wieler, "Kim sürü bağışıklığı propagandası yapıyorsa, kaç insanı kurban etmeye hazır olduğunu da söylemesi gerekir" dedi. Almanya’nın salgın ile mücadelede bugüne kadar başarı sağladığını kaydeden RKI Başkanı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmenin önemli olduğunu, bu başarıyı korumak istediklerini dile getirdi.
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