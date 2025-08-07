Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da sanayi üretimi pandemi dönemine geriledi /07 Ağustos 2025 19:01

Almanya'da sanayi üretimi pandemi dönemine geriledi

Almanya'da sanayi üretimi Haziran ayında beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Veriler ikinci çeyrek büyümesine ilişkin beklentileri azalttı.

Almanya'da zayıflayan küresel talep ve Çin'le artan rekabet baskısı altındaki sanayi üretimi, Haziran ayında, 2020'deki pandemi döneminden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre Haziran'da sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı. Negatif değişim ekonomistlerin beklentilerinden daha büyük oldu. İlaç sektöründe üretim daralması yüzde 11'i buldu, üretim gıda sektöründe aylık yüzde 6,3 ve makine sanayiinde de yüzde 5,3 azaldı.

Bu yılın başında toparlanıyor gibi görünen Alman sanayisi için trendin gerçekte aşağı yönlü olduğuna işaret eden Capital Economics'ten kıdemli ekonomist Franziska Palmas, "Avrupa ve Çin'deki zayıf büyüme ile Çinli üreticilerle artan rekabet Alman ürünlerine talebi azalttığından Alman sanayisi için orta vadeli beklentiler zayıf" diyor.
Mayıs verisinde aşağı yönlü revize

İstatistik Dairesi ayrıca, otomotiv sektöründen gelen düzeltmeleri dikkate alarak Mayıs ayı sanayi üretimi rakamlarını aşağı yönlü revize etti. Daha önce yüzde 1,2 büyüme açıklanan sanayi üretiminin Mayıs'ta da yüzde 0,1 daraldığı belirtildi.

Uzmanlar, sanayi üretimi verilerinin Almanya'da ikinci çeyrek büyümesine ilişkin olumsuz sinyaller taşıdığını belirtiyor.

İhracata dayalı bir ekonomi modeline sahip Almanya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine uyguladığı yüzde 15'lik gümrük vergisinden olumsuz etkilenmesi bekleniyor. ABD, Almanya için en önemli ihracat pazarı konumunda.

