Almanya'da sandıklar kapandı: CDU birinci, AfD ikinci sırada

Almanya'da yapılan erken genel seçimlerde, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) zafer kazandı, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ise tarihinde ilk kez ikinci sıraya yükseldi. SPD ise tarihinin en kötü seçim sonucunu aldı.





Forschungsgruppe Wahlen’in sandık başı yapılan anketlere bazlı tahminlerine göre, CDU/CSU lideri Friedrich Merz’in partisi yüzde 28,5 ile seçimleri kazandı. AfD yüzde 20 oy alarak tarihi bir çıkış yaptı ve Almanya’nın ikinci büyük partisi haline geldi. Mevcut Başbakan Olaf Scholz’un liderliğindeki SPD ise yüzde 16,5’te kalarak büyük bir yenilgi yaşadı.





Yeşiller Partisi, beklentilerin altında kalarak yüzde 12 oy aldı. Sol Parti (Die Linke), son haftalardaki toparlanmasıyla yüzde 9’a yükseldi. Yeni kurulan Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) ve liberal FDP ise yüzde 5 oy alarak baraj sınırında kaldı ve Federal Meclis’e girip giremeyecekleri belirsizliğini koruyor.





Yeni Koalisyon Nasıl Kurulacak?

Federal Meclis’te çoğunluk sağlamak için en az 316 sandalye gerekiyor. Ancak partilerin oy oranları, yalnızca belirli koalisyonları mümkün kılıyor.





Eğer FDP ve BSW barajı geçerse, iki partili hükümetler yeterli olmayacak ve üç partili bir koalisyon kurulmak zorunda kalacak.





Mümkün senaryolar:

Almanya Koalisyonu (CDU/CSU + SPD + FDP) › 328 sandalye

Kenya Koalisyonu (CDU/CSU + SPD + Yeşiller) › 374 sandalye





Eğer FDP ve BSW barajı geçemezse, CDU/CSU ve SPD'nin oluşturacağı “Büyük Koalisyon” yeterli çoğunluğu sağlayabilir, ancak CDU/CSU ile Yeşiller’in koalisyonu çoğunluğu yakalayamaz.





Tüm partiler, AfD ile hükümet kurmayacağını açıkladı. CDU/CSU, SPD, Yeşiller, Sol Parti ve FDP, aşırı sağ partiyle iş birliğini net bir şekilde reddetti.





Seçime Katılım Rekor Kırdı

Bu seçimde katılım oranı yüzde 83’e çıkarak 1990’daki Almanya’nın birleşmesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 2021’de bu oran yüzde 76,4 olarak kaydedilmişti.





Federal Meclis'e Girmek İçin Şartlar Neler?

Bir partinin Federal Meclis’e girebilmesi için iki seçenek var:

Yüzde 5 ülke genelinde oy almak

En az 3 seçim bölgesinde doğrudan milletvekili çıkarmak

FDP ve BSW için sonuçlar kritik: Eğer yüzde 5 barajının altında kalırlarsa, parlamentoya giremeyecekler.





Almanya’da Siyasi Tablo Nasıl Değişti?

CDU/CSU’nun yükselişi ve AfD’nin tarihi çıkışı › Sağ eğilimli seçmenlerin AfD’ye kayması, CDU/CSU’nun da oylarını artırmasıyla sonuçlandı.





SPD tarihinin en kötü sonucu › Sosyal Demokratlar, 1949’dan bu yana en düşük oy oranına geriledi.

Yeşiller ve FDP’de büyük düşüş › Hükümette yer alan bu iki parti ciddi oy kaybetti.

BSW sahneye çıktı › Sol popülist yeni parti BSW, yüzde 5’le baraj sınırında mücadele veriyor.

Seçime katılım rekor kırdı › Seçmen ilgisi 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.





Almanya, büyük bir siyasi değişimin eşiğinde. Yeni hükümetin nasıl şekilleneceği, FDP ve BSW'nin barajı geçip geçmemesine bağlı olacak.



