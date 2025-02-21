Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Şansölye adaylarının son tartışmasında Ukrayna savaşı konuşuldu /21 Şubat 2025 11:02

Almanya'da Şansölye adaylarının son tartışmasında Ukrayna savaşı konuşuldu

Yerel yayın kuruluşu ZDF tarafından düzenlenen tartışmada, Ukrayna'daki savaş, göç ve ekonomiyi de içeren tartışmalı konularla dolu bir gündem hakim oldu. Almanya'nın önde gelen siyasetçileri ve başbakan adayları Pazar günü yapılacak federal seçimler öncesinde yerel yayın kuruluşu ZDF'de düzenlenen bir tartışma programında son kez karşı karşıya geldi.

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Savaş Tehdidi ve Kıta Güvenliği

Almanya'nın önde gelen siyasetçileri ve başbakan adayları, Pazar günü yapılacak federal seçimler öncesinde ZDF'de düzenlenen tartışma programında son kez karşı karşıya geldi. Tartışma, savaş tehdidi ve kıta güvenliği üzerine odaklanarak başladı. Kısa süre önce yapılan bir anket, Almanların yüzde 45'inin barış ve güvenliği en önemli konu olarak gördüğünü ortaya koydu.

ABD ve Avrupa İlişkileri

Yeşiller Partisi Eş Başkanı ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Avrupalı müttefiklerle ilişkilerin kötüye gitmesiyle savaş tehdidinin arttığını belirtti. Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek istemesi ve ABD müttefiklerini yabancılaştırması, Avrupalı liderlerin güvenliklerini sorgulamasına neden oldu.

Avrupa'nın Savunma Kapasitesi

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Matthias Miersch, Avrupa'nın kendini savunma kapasitesini sorguladı ve finansman meselesine dikkat çekti. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Sekreteri Carsten Linnemann ise partisinin Almanya'yı uluslararası arenada yeniden kilit bir oyuncu yapma politikası izleyeceğini söyledi.

Yeni Güvenlik Mimarisi

CSU'dan Alexander Dobrindt, mevcut hükümetin küresel gelişmelere karşı donanımlı olmadığını vurguladı ve yeni bir güvenlik mimarisi gerektiğini belirtti. Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner ise Berlin'in güçlü bir imaj çizmesi gerektiğini ve silahlanmanın önemini vurguladı.

Aşırı Sağcı Görüşler

AfD lideri Alice Weidel, savaş tehdidinin arttığını ve partisinin Trump'ın inançlarını paylaştığını belirtti. CDU'nun Avrupa'yı yeniden güçlü kılmak istediğini vurgulayan Linnemann, Avrupalı güçlerin birlik sergilemesi gerektiğini savundu.

Barış Görüşmeleri ve Silah Sevkiyatı

Weidel, savaşın sona ermesi için müzakere masasına oturulması gerektiğini tekrarladı. Baerbock ise Weidel ve BSW lideri Wagenknecht'i Ukrayna'ya gitmemekle suçladı. Wagenknecht, barış görüşmelerinin mümkün olduğunu vurguladı.

NATO ve Avrupa Güvenliği

Sol Parti'nin (DL) adayı Jan van Aken, NATO'nun bir değerler topluluğu olmadığını ve güvenliğin Avrupa terimleriyle düşünülmesi gerektiğini söyledi. FDP'li Lindner ise AB'nin ABD ve NATO'nun nükleer caydırıcılığına ihtiyacı olduğunu belirtti ve yeni bir transatlantik diplomasi dönemi başlatma arzusunu dile getirdi.a{text-decoration:none;color:#464feb}
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