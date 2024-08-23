Almanya'da seçim tarihi belli oldu

Almanya'da genel seçim tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bir sonraki Federal Meclis seçimleri 28 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.







Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, federal hükümetin tavsiyesi üzerine gelecek yılki seçimlerin yapılacağı tarihe kesinlik kazandırdı.





Böylece Federal Meclis seçimleri, dört yıllık yasama döneminin sonunda öngörülen süreç içinde gerçekleşecek. Mevcut Federal Meclis 26 Eylül 2021'de göreve seçilmişti.





Federal hükümet 24 Temmuz'da bir sonraki seçimlerin gelecek yıl 28 Eylül'de yapılmasını önermişti.







DW Türkçe'nin haberine göre Almanya'da hükümetin Cumhurbaşkanına seçim için tarih önermesi ve seçim tarihinin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi devlet teamüllerinden kabul ediliyor.





Seçimlere yaklaşık bir yıl kala partilerin liste başı adayları da merak ediliyor. Başbakan Olaf Scholz, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yeniden başbakan adayı olduğunu açıkladı. Yeşiller Partisi'nden Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise başbakan adayı olmak istediğini belirtti. Hristiyan Birlik partileri CDU ve CSU ise henüz başbakan adayı üzerinde karar vermedi. Ancak beklenti CDU lideri Friedrich Merz'in CDU ve CSU'nun başbakan adayı olması yönünde.