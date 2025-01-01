Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da seçimi kazanması beklenen CDU'nun göçmen politikasına tepki /01 Ocak 2025 10:36

Almanya'da seçimi kazanması beklenen CDU'nun göçmen politikasına tepki

Almanya'da erken seçimleri kazanması beklenen CDU/CSU göçmenlerin Suriye ve Afganistan gibi ülkelere geri gönderilmelerini kolaylaştırmak istiyor. Mülteci hakları örgütleri partinin bu politikasına tepkili.

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Alman mülteci hakları örgütü Pro Asyl, ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Sekreteri Carsten Linnemann'ın göç karşıtı açıklamalarına tepki gösterdi. Kuruluş, Linnemann'ın oturum izninin zorlaştırılması çağrısını "popülist" bir adım olarak niteledi.

Pro Asyl sözcüsü Wiebke Judith, "CDU seçim kampanyasını başlatmak için sınır dışı etmeye yönelik popülist talepleri kullanıyor" dedi.

DW Türkçe'nin haberine göre Linnemann iki kez suç işleyen göçmenlerin oturum haklarının iptal edilerek sınır dışı edilmeleri gerektiğini savunmuştu. Kasıtlı olarak birden fazla kez suç işleyenlerin yasalara saygı göstermediğini belirten Linnemann, bu nedenle ülkede bulunma haklarının olmaması gerektiğini kaydetti.

Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı Friedrich Merz de birden fazla kez suça karışan Afgan ve Suriyeli göçmenlerin ülkelerine iade edilmesi gerektiğini belirtti. Suriye'deki durumun henüz istikrarsız olduğunu kabul eden Merz, yine de "Suriye ve Afganistan'a geri göndermelerin yapılması gerektiğini" söyledi, iktidara gelirse bunu yapacağını ifade etti.

"Böyle talepler seçim posterlerinde güzel durabilir ancak yasal dayanakları yok" diyen Judith, uluslararası hukukun tutukluların işkence ve insanlık dışı koşullarla karşılaşabileceği ülkelere iadesini yasakladığının altını çizdi.

Anketler muhafazakâr CDU/CSU'nun 23 Şubat'taki erken seçimlerde oyların yüzde 30'dan fazlasını alarak sandıktan birinci çıkacağına işaret ediyor.

Resmi rakamlara göre Almanya'da çoğu ülkeye 2015 yılında gelmiş 975 bin Suriyeli yaşıyor.
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