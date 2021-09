Almanya seçimlerinde Türkler'in oy tercihi ne olacak?

Türklerin yüzde 60'ı sol partilere oy veriyor





Ancak Kızıltepe ailesinin büyükleri bu sözlerini hiçbir zaman tutmadı. Aile, Türkiye'ye kesin olarak dönmedi. Ancak bu çok ilginç ve önemli bir gelişmeyi de beraberinde getirdi.Çünkü şu anda Cansel Kızıltepe 45 yaşında ve Almanya parlamentosu Bundestag'da Türk asıllı 14 milletvekilinden biri.Sosyal Demokrat Parti (SDP) üyesi Kızıltepe, 26 Eylül'deki genel seçimlerde Berlin'den tekrar aday olacak. Kızıltepe'nin, Almanya hakkında söylediği şu sözler oldukça dikkat çekici: "Biz burada yaşadık ve büyüdük. Ve biz artık bu topraklara aitiz."Yakın bir zamanda yapılan bir araştırmaya göre Almanya, Fransa'dan sonra azınlıkların siyasi arenada en az temsil edildiği Avrupa Birliği ülkesi. Verilere bakıldığında bunu görmek çok da zor değil.709 sandalyeli Bundestag'da Türk asıllı milletvekillerinin sayısı sadece 14. Yani temsil oranı yüzde 2'nin dahi altında. Ancak Almanya'daki Türklerin siyasete pek de yakın olmadıkları kesin. Zira ülkede oy kullanan Türklerin oranı sadece yüzde 30.Cansel Kızıltepe, azınlıkların Almanya'da oy kullanma haklarının hiçe sayıldığını düşünüyor. Almanya'da hakim görüş çoğu Türk'ün misafir işçi olduğu yönünde... Ancak gerçek hiç de böyle değil.Çoğu Türk aile, on yıllardır Almanya'da yaşıyor, çalışıyor, iş kuruyor, para kazanıyor ve vergisini ödüyor. Cansel Kızıltepe'nin anne ve babasının, 60'lı yıllarda Almanya'ya gelmelerine rağmen hala oy kullanma hakları yok. Bu durum Cansel Kızıltepe'yi oldukça üzüyor:"Birçok göçmenin oy kullanma hakkının olmaması sinir bozucu bir durum. Annem ve babam 60 yıldır Almanya'da yaşıyorlar ancak ne belediye seçimlerinde ne de genel seçimlerde oy kullanamıyorlar. En azından eyalet seçimlerinde oy kullanabilirler."Cansel Kızıltepe, Almanya'daki tüm Türk asıllı vatandaşların oy kullanma hakkı kazanması için savaş veriyor. Data4U'nun 2017'deki araştırmasına göre bir önceki seçimlerde Türk asıllı Almanların yüzde 60 gibi ezici bir çoğunluğu sol partilere, yüzde 23'ü Yeşiller'e ve sadece yüzde 10'u Hristiyan Demokrat Birliği'ne (CDU) oy verdi. Türkler, Angela Merkel'in partisine pek oy vermiyor ancak Alman Şansölye tam 16 senedir başbakanlık koltuğunda oturdu.CDU, Almanya'daki Türk toplumunun oylarını toplamak için yoğun çaba sarf etse de, Müslüman bir halkın fikirlerini değiştirmek hiç de kolay değil.CDU partisi, 2016'da çifte vatandaşlığın yeniden gelmesi yönünde çaba sarf etse de, Merkel araya girerek bu konuyu gündem dışına itmişti.Data4U'nun 2017 verilerine göre Türk asıllı olup Almanya'da yaşayan vatandaşların sadece yüzde 7'si çifte pasaporta sahip. Almanya'daki Türklerin yüzde 39'unun ise sadece Alman pasaportu bulunuyor.Bu durum sadece Türklerin oy kullanmasının önüne geçmiyor. Türklerin çoğu bu sebeple öğretmen, polis ya da asker olamıyor ve diğer bazı mesleklere yönelemiyor.Cansel Kızıltepe 2013 yılından beri Berlin'in en popüler milletvekilleri arasında ancak seçim kampanyası esnasında ayrımcılığa uğraması artık onu şaşırtmıyor.Kızıltepe, "Derin kalın olacak. Kapılar yüzüne kapandığı zaman, nedenini sorgularsın. Bunlar hiç hoş şeyler değil. İnsanın boğazı düğümleniyor, gözleri doluyor. Ancak ayağa kalkmak zorundasın."Türklerin oy kullanmamasına tek sebep Almanya'daki muhafazakarlar ya da aşırı sağcılar değil. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017'deki seçimlerde Almanya'daki Türk halkına seslenerek CDU ve SDP'ye oy vermeme çağrısında bulundu. Erdoğan buna gerekçe olarak Berlin hükümetinin Almanya'dan gelecek oylar için Türk siyasilerin ülkede propaganda yapmasına engel olmasını gösterdi.Cansel Kızıltepe, bu olay sonrası Erdoğan'ın "her şeyi mahvettiğini ve zehir saçtığını" belirterek, SPD'nin yıllar boyunca edindiği tüm kazanımları yok ettiğini söyledi. SDP bu sene göçmen kökenli tam 40 milletvekili adayıyla seçimlere giriyor.Data4U verilerine göre Almanya'daki Türk toplumunun büyük bir çoğunluğu ya da neredeyse tamamı evlerde Türkçe konuşuyor ve yüzde 84'ü de Türk medyasını takip ediyor. Data4U'ya göre Almanya'daki Türk halkının çoğunluğu Ak Parti ve Erdoğan yanlısı.Kızıltepe, Almanya'daki Türk toplumu için sosyal medya hesaplarında nasıl oy kullanılacağına dair hem Türkçe hem de Almanca olarak videolar yayınladı. Kızıltepe, gurbetçilere eyalet, belediye ve milletvekili dahil 3 farklı kulvarda oy kullanılacağını açıkladı.Kızıltepe, Türk toplumunun diyalog kurması gerektiğini ve siyasi arenada temsil edilmenin ne kadar önemli olduğunu belirtiyor ve ekliyor: Bütünleyici bir yaklaşıma sahip olmalıyız. Çünkü onlar (Almanya'daki Türkler) buraya aitler. On yıllarca burada yaşadılar ve buraya aitler."Birleşmiş Milletler tahminine göre Almanya'nın 83 milyonluk nüfusunun yüzde 15'i göçmenlerden oluşuyor. Almanya bu özelliğiyle ABD'den sonra dünyada en çok göç alan ülke. Almanya'daki en büyük azınlıksa, nüfusları 4 milyonun üzerinde olan Türkler.