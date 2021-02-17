Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da seçmen, Yeşiller’le koalisyon istiyor /17 Şubat 2021 16:16

Almanya'da seçmen, Yeşiller’le koalisyon istiyor

Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimler yaklaştıkça, seçmenlerin tercihleri de belli olmaya başladı. Spiegel dergisinin yaptırdığı ankete katılanların üçte biri, CDU/CSU ile Yeşiller koalisyonunu iktidarda görmek istiyor.

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CIVEY kamuoyu araştırma şirketinin 5 bin seçmen üzerinde yaptığı ankette, “CDU/CSU ile hangi parti koalisyon yapmalı?” sorusu soruldu. Ankete katılanların yüzde 32’si “Yeşiller” derken yüzde 16’sı halen koalisyon ortağı olan SPD’yi tercih etti. Muhalefetteki FDP’yi koalisyon ortağı görmek isteyenlerin oranı yüzde 23, aşırı sağcı AfD’yi CDU/CSU’nun yanında görmek isteyenlerin oranı da yüzde 14 oldu. Ankette doğu eyaletlerinde AfD’yi koalisyonda görmek isteyenlerin oranı yüzde 18 ile daha yüksek çıktı.
Şimdi ise gözler CDU/CSU’nun başbakan adayının kim olacağına çevrildi. Geçen ay online yapılan parti kurultayında CDU genel başkanlığına seçilen Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet en güçlü başbakan adaylarından biri. Birlik Partileri’nde geleneksel olarak CDU Genel Başkanı, başbakan adayı olsa da özellikle korona salgını döneminde popülaritesi artan Bavyera Başbakanı Markus Söder’in de başbakan adaylığında ismi geçiyor.

 
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