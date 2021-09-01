Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da sel mağdurlarının kaybını devlet ve sigorta şirketleri karşılayacak /01 Eylül 2021 15:02

Almanya'da sel mağdurlarının kaybını devlet ve sigorta şirketleri karşılayacak

Almanya'daki sel felaketinden etkilenen kişi ve şirketlerin kayıplarının yüzde 80'ine kadarını devlet karşılayacak. Sigorta şirketleri ve acil yardım fonundan yapılan ödemelerle bu oran yüzde 100'e çıkabilecek.

SHABER3.COM

Almanya'da hükümet, geçen Temmuz ayında ülkenin batı bölgelerini vuran sel felaketinin mağdurlarının maddi kayıplarını gidermek için aldığı kararı açıkladı.

Kabinenin aldığı karara göre, selden zarar gören kişi ve şirketlerin kayıplarının yüzde 80'ine kadarını devlet karşılayacak.

Karşılaşılan yıkımın boyutuna bağlı olarak belli durumlarda kayıpların tamamı ödenecek. Bu durumlarda sigorta şirketleri ve acil yardım fonundan yapılan ödemelerle yüzde 80'lik oran yüzde 100'e çıkacak.

30 milyar euro
Hükümetin aldığı kararla ilgili konuşan Maliye Bakanı Olaf Scholz "Acil durumlarda birlik oluyoruz ve bu, ülkemizi daha güçlü ve yaşamaya değer kılıyor" dedi. Bakan Scholz; altyapı, ev, işyeri, yol, köprü ve demiryollarının yeniden inşası için hükümetin 30 milyar euro bütçe ayırdığını söyledi.

Yapılacak 30 milyar euroluk ödeme, eyaletler ve federal hükümet tarafından ortaklaşa karşılanacak. Eyaletler kendi payına ödeyeceği 14 milyar euro için devlete 30 yıllığına borçlanacak.

Alınan kararın Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde (Bundesrat) onaylanması gerekiyor. Oylamanın 10 Eylül'de yapılması planlanıyor.

Almanya'da geçen Temmuz ayının ortasında Kuzey Ren-Vestfalya ile Rheinland-Pfalz eyaletlerinde etkili olan aşırı yağış ve seller nedeniyle 183 kişi hayatını kaybetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da sel mağdurlarının kaybını devlet ve sigorta... Sonraki Haber >>

Apple App Store

Apple App Store

Usame bin Ladin'in en yakın adamı Afganistan'a döndü

Usame bin Ladin'in en yakın adamı Afganistan'a döndü

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

"Beyaz Torosların yerini siyah Transporterlar aldı"

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:03:26