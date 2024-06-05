Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da şiddet sarmalı: Bir siyasetçi daha bıçaklandı /05 Haziran 2024 16:06

Almanya'da şiddet sarmalı: Bir siyasetçi daha bıçaklandı

Almanya'da bir siyasetçi daha saldırıya uğradı. Mannheim'da bıçaklı saldırıya uğrayan belediye meclis üyeliğine aday AfD'li siyasetçi yaralandı.

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Almanya'nın Mannheim kentinde belediye meclis üyeliğine aday aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden bir siyasetçi dün akşam bıçaklı saldırıya uğradı.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığı habere göre AfD'li siyasetçi saldırıda yaralandı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

AfD Mannheim teşkilatından verilen bilgilere göre olay Rheinau semtinde pazar meydanı yakınlarında gerçekleşti. Belediye meclisi için aday olan AfD'li siyasetçi bazı kişilerin afişlerini yırttığını gördü, bunu neden yaptıkları sorunca da bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan siyasetçinin halen hastanede olduğu, bıçak darbeleri sonucu vücudunda kesikler bulunduğu bilgisi verildi. Afişleri yırtanların üç kişi olduğu, ikisinin kaçtığı aktarıldı.

AfD, saldırının aşırı solcular tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. AfD Baden-Württemberg teşkilatının Başkanı Markus Frohnmaier saldırıyı "şoke olduk ve dehşete düştük" sözleriyle değerlendirdi.

ÇOK SAYIDA İSİM SALDIRIYA UĞRADI

Avrupa Parlamentosu ve bazı bölgelerdeki yerel seçimler öncesinde farklı partilerden siyasetçilere yönelik darp ve saldırı olayları geçen günlerde de meydana gelmişti.

Berlin Ekonomi Senatörü Sosyal Demokrat Partili (SPD) Franziska Giffey Berlin'de, yine aynı partiden Avrupa Parlamentosu üyesi Matthias Ecke Dresden'da saldırıya uğrayan siyasetçiler arasında bulunuyor.

Mannheim'da geçen Cuma günü de İslam karşıtı Pax Europa Yurttaş Hareketi'nin etkinliği sırasında bir Afgan'ın düzenlediği bıçaklı saldırıda aralarında bir polis memurunun da bulunduğu altı kişi yaralanmış, daha sonra polis memuru hayatını kaybetmişti.
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