Almanya'da şiddet suçları artıyor





2024'te en yüksek artış yüzde 9,3 ile cinsel suçlarda görüldü. Cinsel istismar, ağır cinsel istismar ve ağır olup ölümle sonuçlanan cinsel saldırı olayları 13 bin 320'ye yükseldi.







Geçen yıl yabancı şüpheliler tarafından işlenen suçlardaki artış da dikkat çekti. Der Spiegel'in rapora dayanarak verdiği habere göre, Alman olmayanların karıştığı suçlar yüzde 7,5 oranında arttı. Bu artışın kısmen nüfustaki yabancı vatandaş sayısındaki artıştan kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde durulurken, öte yandan çok sayıda mülteci ve sığınmacının kendisinin de şiddet yaşadığı ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya kaldığına işaret ediliyor. Bu faktörlerin de Alman olmayan söz konusu gruptaki bireylerin suç işleme ihtimalini artırabildiği üzerinde duruluyor.



İyi haberler de var





Alman haber dergisi Der Spiegel'in, 2024 federal suç istatistiklerinin ön raporuna dayanarak yayınladığı habere göre, geçen yıl işlenen suçlarda yüzde 1,7 oranında azalma yaşandı ve kayda geçen suç sayısı 5 milyon 838 bin oldu. İşlenen suçların aydınlatılması oranı da 2023 ile hemen hemen aynı seviyede kaldı ve yüzde 58 oldu.Ülkede geçen yıl işlenen cinsel suçlarda, çocuk ve gençlerin karıştığı suçlarda ve Alman olmayan şüphelilerin işlediği suçlarda ise artış kaydedildi.Der Spiegel'e göre geçen yıl şiddet suçları ise yüzde 1,5 oranında artarak 217 bin 277 oldu. Bu da 2010'dan bu yana ulaşılan en yüksek seviye olarak belirtiliyor.Habere göre, 2024'te özellikle tehlikeli ve ağır yaralama vakalarında 2010'a göre yaklaşık yüzde 11 artış kaydedildi. Söz konusu şiddet suçlarının sayısı korona pandemisi döneminde gerilemişti. Ancak pandeminin sona erdiği 2022'den bu yana aralıksız şekilde yükseliş gösteriyor.Der Spiegel'in haberleştirdiği 2024 suç istatistikleri raporu önümüzdeki hafta Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch tarafından Berlin'de kamuoyuna sunulacak.Aynı habere göre 2024 yılında reşit olmayanların işlediği şiddet suçlarındaki artış da dikkat çekti. Bu gruptaki artış çocuklarda yüzde 11,3 ile 13 bin 755 olurken, gençlerde yüzde 3,8 artış ile 31 bin 383'e yükseldi. Bu gruptaki suç işleme oranlarındaki artışın psikolojik baskılar kaynaklı olabileceği ve olumsuz faktörler ile ortaya çıkabildiği, çocuk ve gençlerin suçlu haline gelebildiği değerlendirmesi yapılıyor.Öte yandan 2024 yılında işlenen suçlara dair istatistiklerde olumlu gelişmeler bulunduğu da görülüyor. Hırsızlık vakaları hafif azalmayla 1 milyon 94 bine düşerken, sokaklarda işlenen suçlar da 2010'dan bu yana yüzde 18,7 oranında geriledi.Uyuşturucu bağlantılı suçların da üçte bir oranına azaldığı haber veriliyor. Bunun da özellikle 2024'te esrarın kısmi şekilde yasallaşması sayesinde olduğu tahmin ediliyor.