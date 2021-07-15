Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da şiddetli yağışlar: 6 ev çöktü, 30 kişi kayıp /15 Temmuz 2021 11:44

Almanya'da şiddetli yağışlar: 6 ev çöktü, 30 kişi kayıp

Yoğun sağanak yağışı ve sel sonucunda Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz eyaletinde 6 ev çöktü ve 30 kadar kişinin kayıp olduğu belirtildi.

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Polis, eyalette birçok insanın da evlerinin çatılarında mahsur kaldığını ifade etti. SWR, Schuld bei Adenau'da 25 evin daha çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Koblenz Polisi, yaptığı açıklamada çatılarda kaç kişi olduğunu bilmediklerini söyledi. Polis sözcüsü, "Birçok yere itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri gönderildi. Önlemler sürüyor, henüz elimizde durumla ilgili çok açık bilgiler yok" dedi.

Çarşamba günü kurtarma çalışmaları sırasında iki itfaiyecinin boğulduğu ve bazı noktalara ordunun gönderildiği ifade edildi.

Almanya Hava Durumu Servisi, ülkenin güney batısında yoğun yağışların cuma akşamına kadar sürebileceği uyarısında bulundu.
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